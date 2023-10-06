13 нових напрямків від Wizz Air

Більшість нових рейсів є з Італії, а також з Польщі, Угорщини, Німеччини, Іспанії, Румунії та інших країн. Куди можна буде полетіти – далі у матеріалі!

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Деталі нових рейсів Wizz Air на 2023 рік:

Катовіце (Польща) – Акаба (Йорданія): з 13 грудня 2023 року, двічі на тиждень;

Катовіце (Польща) – Брюссель Шарлеруа (Бельгія): з 14 грудня 2023 року, двічі на тиждень;

Дебрецен (Угорщина) – Рим Ф'юмічіно (Італія): з 13 грудня 2023 року, двічі на тиждень;

Будапешт (Угорщина) – Глазго (Шотландія): з 14 листопада 2023 року, двічі на тиждень;

Бухарест (Румунія) – Глазго (Шотландія): з 17 листопада 2023 року, двічі на тиждень.

Приклади бронювань авіаквитків Бухарест – Глазго на 17 листопада 2023 року / Скриншот із сайту Wizz Air

Деталі нових рейсів Wizz Air на 2024 рік:

Мілан Мальпенса (Італія) – Париж Бове (Франція): з 31 березня 2024 року, 7 разів на тиждень;

Мілан Мальпенса (Італія) – Гамбург (Німеччина): з 31 березня 2024 року, 4 рази на тиждень;

Рим Ф'юмічіно (Італія) – Берлін (Німеччина): з 31 березня 2024 року, 7 разів на тиждень;

Рим Ф'юмічіно (Італія) – Аліканте (Іспанія): з 1 квітня 2024 року, тричі на тиждень;

Мілан Мальпенса (Італія) – Тенерифе (Іспанія): з 2 квітня 2024 року, тричі на тиждень;

Рим Ф'юмічіно (Італія) – Копенгаген (Данія): з 2 липня 2024 року, 4 рази на тиждень;

Бухарест (Румунія) – Лейпциг (Німеччина): з 4 червня 2024 року, тричі на тиждень;

Тирана (Албанія) – Лейпциг (Німеччина): з 1 жовтня 2024 року, тричі на тиждень.

Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Також можете скористатися зручним пошуковим агрегатором kiwi.com.

Wizz Air запускає два нові рейси в кінці жовтня

Угорський лоукостер Wizz Air планує запустити 2 нові рейси. Польоти стартують вже в кінці жовтня цього року. Нові рейси поєднають Мілан і Барселону та Бухарест і Салоніки.

Також Wizz Air відкриє два нові рейси в Стокгольм Арланда. Фактично це буде зміна аеропорту прибуття в Стокгольмі для рейсів з Будапешта та Гданська. До 30 жовтня рейси з Будапешта та Гданська будуть виконувати в аеропорт Стокгольм Скавста, а з 31 жовтня рейси прибуватимуть в Стокгольм Арланда, що розміщений значно ближче до міста.