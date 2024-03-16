Футбольне поле позаздрить розмірам: людству анонсували найбільший у світі літак

Команда Radia поставила перед собою дуже амбітну ціль. Вже до 2027 року стартує виробництво WindRunner – найбільшого літака у світі.

Наголошують, що WindRunner має бути у рази потужніший, аніж Boeing 747. Очікують, що майбутній літак стане найбільшим та наймісткішим у світі.

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Для чого хочуть збудувати найбільший у світі літак

Radia хоче створити літак, який зможе транспортувати одні з найбільших предметів, які використовують люди. Анонсують, що довжина WindRunner сягне 108 метрів й перевищить довжину стадіону "Вемблі" у Лондоні. Також серед наявних вже характеристик:

висота – 24 метри;

розмах крил – близько 80 метрів;

максимальне безпечне навантаження – 73 тонни.

Зокрема, розробники планують:

перевозити велике обладнання, необхідне для реалізації військових операцій;

використовувати WindRunner для нафтогазової галузі.

Над проєктом працює видатний вчений Марк Лундстрем. Він присвятив сім років, аби розробити концепцію літака. Розпочати її реалізовувати планують вже до 2027 року. Коли літак вийде на авіаринок, звичайно, наразі невідомо.

Для нового літака у компанії Radia вже зібрали понад 100 мільйонів євро. Загалом проєкт оцінюють у мільярд доларів. Наголошують, що запуск WindRunner стане подією світового масштабу. Він вплине на відразу низку сфер.