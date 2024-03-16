Отмечают, что WindRunner должен быть в разы мощнее, чем Boeing 747. Ожидают, что будущий самолет станет крупнейшим и самым вместительным в мире.

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Для чего хотят построить самый большой в мире самолет

Radia хочет создать самолет, который сможет транспортировать одни из крупнейших предметов, которые используют люди. Анонсируют, что длина WindRunner достигнет 108 метров и превысит длину стадиона "Уэмбли" в Лондоне. Также среди имеющихся уже характеристик:

высота – 24 метра;

размах крыльев – около 80 метров;

максимальная безопасная нагрузка – 73 тонны.

В частности, разработчики планируют:

перевозить крупное оборудование, необходимое для реализации военных операций;

использовать WindRunner для нефтегазовой отрасли.

Над проектом работает выдающийся ученый Марк Лундстрем. Он посвятил семь лет, чтобы разработать концепцию самолета. Начать ее реализовывать планируют уже к 2027 году. Когда самолет выйдет на авиарынок, конечно, пока неизвестно.

Для нового самолета в компании Radia уже собрали более 100 миллионов евро. В целом проект оценивают в миллиард долларов. Отмечают, что запуск WindRunner станет событием мирового масштаба. Он повлияет сразу на ряд сфер.