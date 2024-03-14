Усі таємниці розкрила Ліліана Гірап – пілотеса Boeing 737 компанії Tarom. Вона наголосила: в умовах надзвичайної ситуації робитимуть усе можливе, аби хоч якось розв'язати проблему, а не розповідати про неї.

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Рівень загрози загинути в авіакатастрофі – вкрай низький. За словами Гірап, пілоти проходять дуже багато тренувань. Їх готують до всіх можливих форс-мажорів. Окрім того, пілоти ретельно вивчають робочий процес усіх систем.

Наприклад, коли ламається гідравліка, починаються перебої з електрикою чи зупиняються всі двигуни. Немає жодної секунди, коли ми думаємо, що літак розіб'ється і треба звертатися до пасажирів з оголошенням, бо це для нас не варіант,

– мовиться у повідомленні.

Пілоти все одно до останнього намагатимуться врегулювати форс-мажор. Тому жодного оголошення до пасажирів, при всій повазі до них, вочевидь, не буде. Гірап зауважила, що в екстреній ситуації екіпаж керуватиме пасажирам, аби вони перебували у максимальній (наскільки це дозволяє ситуація) безпеці.

Екіпаж працює як єдина команда. Їхня мета – зробити все можливе, аби літак успішно приземлився.