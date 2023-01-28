Проєкт дозволить американцям напряму підтримувати біженців. Запуск програми Welcome Corps анонсував державний секретар США Ентоні Блінкен.

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США запускають Welcome Corps, найсміливішу інновацію в розселенні біженців за чотири десятиліття. Ця ініціатива дозволяє американцям безпосередньо підтримувати біженців і демонструвати найкращу американську гостинність і щедрість,

– написав Блінкен.

Держдепартамент США планує підтримати мінімум 5 000 біженців протягом першого року дії програми, залучивши 10 тисяч спонсорів.

Що відомо про Welcome Corps

Програма дозволить американцям спонсорувати громадян, які прибувають через Програму прийому біженців США (USRAP), безпосередньо організувати їх переселення, вітаючи нових сусідів у своїх громадах.

В рамках програми американців запрошують стати партнерами та провідниками для біженців, які будують нове життя в Сполучених Штатах і допомагають їм реалізувати свій повний потенціал.

Welcome Corps передбачає створення спонсорських груп щонайменше з 5 людей, які підтримуватимуть переселенців з України. Така група має зібрати не менше 2 275 доларів на кожну людину, пройти перевірку біографічних даних і створити план підтримки українців, яким хочуть допомогти.

Яку допомогу нададуть українцям

Впродовж перших 90 днів переселенців у США спонсори зобов'яжуться надати чи допомогти їм отримати: