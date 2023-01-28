Проект позволит американцам напрямую поддерживать беженцев. Запуск программы Welcome Corps анонсировал государственный секретарь США Энтони Блинкен.
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США запускают Welcome Corps, самую смелую инновацию в расселении беженцев за четыре десятилетия. Эта инициатива позволяет американцам непосредственно поддерживать беженцев и демонстрировать лучшее американское гостеприимство и щедрость,
– написал Блинкен.
Госдепартамент США планирует поддержать минимум 5 000 беженцев в течение первого года действия программы, привлекая 10 тысяч спонсоров.
Что известно о Welcome Corps
Программа позволит американцам спонсировать граждан, прибывающих через Программу приема беженцев США (USRAP), непосредственно организовать их переселение, приветствуя новых соседей в своих общинах.
В рамках программы американцы приглашают стать партнерами и проводниками для беженцев, которые строят новую жизнь в Соединенных Штатах и помогают им реализовать свой полный потенциал.
Welcome Corps предусматривает создание спонсорских групп, по меньшей мере, из 5 человек, которые будут поддерживать переселенцев из Украины. Такая группа должна собрать не менее 2 275 долларов на каждого человека, пройти проверку биографических данных и создать план поддержки украинцев, которым хотят помочь.
Какую помощь окажут украинцам
В течение первых 90 дней переселенцев в США спонсоры обязуются предоставить или помочь получить:
- жилье;
- питание;
- медицинские услуги;
- образование;
- государственные льготы.
С потенциальными спонсорами будут проводить специальные сессии, начавшиеся 26 января.