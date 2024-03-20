Вже 7-й рік поспіль: яка країна світу залишається найщасливішою і на якому місці Україна

Фінляндія знову визнана найщасливішою країною світу. Вона вже 7-й рік поспіль незмінний лідер у цьому рейтингу.

Україна в цьому переліку посіла 105 місце. Про це свідчить Всесвітній звіт про щастя 2024, підготовлений Організацією Об'єднаних Націй.

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Фінляндія всьоме визнана найщасливішою країною світу

З нагоди Міжнародного дня щастя Організація Об'єднаних Націй, використовуючи відповіді людей із понад 140 країн, представила рейтинг "найщасливіших" країн світу.

Згідно зі звітом, Фінляндія визнана найщасливішою країною світу. Це вже 7 рік поспіль, коли Фінляндія займає перше місце в цьому рейтингу.

Фінляндія знову стала найщасливішою країною у світі / Фото Unsplash

На другому місці – Данія, за якою слідують Ісландія, Швеція та Ізраїль, утворюючи верхню п'ятірку найщасливіших країн світу.

Попри певні зміни у рейтингу, які відзначені в порівнянні з попереднім звітом, Норвегія, Нідерланди, Люксембург, Швейцарія та Австралія також увійшли до десятки найбільш щасливих країн.

Ось 20 найщасливіших країн світу за 2024 рік:

Фінляндія, Данія, Ісландія, Швеція, Ізраїль, Нідерланди, Норвегія, Люксембург, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія, Коста-Рика, Кувейт, Австрія, Канада, Бельгія, Ірландія, Чехія, Литва, Велика Британія.

Україна опинилася на 105 місці, тоді як торік була на 92 місці.

Афганістан відновив свою найнижчу позицію у рейтингу, перебуваючи на останньому місці (143), що відображає складні гуманітарні проблеми, з якими ця країна стикається, зокрема після влади екстремістського Талібану.

Зауважимо, у 2024 році людству представили Сім нових чудес світу. Локації обрали за кількістю відвідувачів та кількістю переглядів матеріалів у Вікіпедії.