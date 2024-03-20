Україна в цьому переліку посіла 105 місце. Про це свідчить Всесвітній звіт про щастя 2024, підготовлений Організацією Об'єднаних Націй.
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Фінляндія всьоме визнана найщасливішою країною світу
З нагоди Міжнародного дня щастя Організація Об'єднаних Націй, використовуючи відповіді людей із понад 140 країн, представила рейтинг "найщасливіших" країн світу.
Згідно зі звітом, Фінляндія визнана найщасливішою країною світу. Це вже 7 рік поспіль, коли Фінляндія займає перше місце в цьому рейтингу.
Фінляндія знову стала найщасливішою країною у світі / Фото Unsplash
На другому місці – Данія, за якою слідують Ісландія, Швеція та Ізраїль, утворюючи верхню п'ятірку найщасливіших країн світу.
Попри певні зміни у рейтингу, які відзначені в порівнянні з попереднім звітом, Норвегія, Нідерланди, Люксембург, Швейцарія та Австралія також увійшли до десятки найбільш щасливих країн.
Ось 20 найщасливіших країн світу за 2024 рік:
- Фінляндія,
- Данія,
- Ісландія,
- Швеція,
- Ізраїль,
- Нідерланди,
- Норвегія,
- Люксембург,
- Швейцарія,
- Австралія,
- Нова Зеландія,
- Коста-Рика,
- Кувейт,
- Австрія,
- Канада,
- Бельгія,
- Ірландія,
- Чехія,
- Литва,
- Велика Британія.
Україна опинилася на 105 місці, тоді як торік була на 92 місці.
Афганістан відновив свою найнижчу позицію у рейтингу, перебуваючи на останньому місці (143), що відображає складні гуманітарні проблеми, з якими ця країна стикається, зокрема після влади екстремістського Талібану.
Зауважимо, у 2024 році людству представили Сім нових чудес світу. Локації обрали за кількістю відвідувачів та кількістю переглядів матеріалів у Вікіпедії.