Європа змінює правила "безвізу": скільки доведеться платити за в'їзд до ЄС з 2024 року

Для всіх громадян, чиї країни мають безвізовий режим із ЄС, в'їзд стане платним. Таке нововведення набуде чинності із 2024 року.

Так, із наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, повинні будуть мати дозвіл на подорожі та сплачувати обов'язковий збір на в'їзд за програмою ETIAS. Відповідне повідомлення вже опубліковано на сайті Євросоюзу.

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Що таке ETIAS?

Зараз громадяни країн, з якими у ЄС встановлений безвізовий режим мають право в'їжджати до регіону лише на підставі біометричного паспорту. Впродовж 90 днів кожні 180 днів іноземці можуть подорожувати країнами регіону, відвідувати друзів, родичів та займатись іншою неприбутковою діяльністю.

Проте керівництво ЄС вирішило запровадити для громадян безвізових країн електронну систему, яка б надавала дозволи та відстежувала відвідувачів з країн, яким не потрібна віза для в'їзду до Шенгенської зони. Таке нововведення покликано зменшити проблеми безпеки у Європі та посприяти вирішенню кризи мігрантів.

Тож з 2024 року громадяни 60 країн світу, які подорожують в одну з 30 держав Європи повинні будуть перед мандрівкою отримати дозвіл ETIAS. Дозвіл прив'язаний до паспорта мандрівника та чинний до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта, залежно від того, що настане раніше.

Кому не потрібно оформлювати ETIAS?

Перед подорожжю до ЄС оформлювати дозвіл ETIAS не потрібно громадянам, у яких є оформлена Шенгенська віза та іноземцям, у котрих є довгострокова віза, видана однією з держав-членів ЄС.

Синім кольором на карті позначено країни, куди потрібно мати ETIAS для в'їзду / Скриншот з travel-europe.europa.eu​

Скільки коштує новий документ?

Для того, щоб оформити ETIAS потрібно заповнити форму заявки за допомогою офіційного вебсайту ETIAS чи однойменного мобільного застосунку. Подача заявки на отримання дозволу коштує 7 євро.

Щоб отримати ETIAS, українцям потрібно подати біометричний паспорт, виданий відповідними державними органами відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації. Якщо у вас є паспорт іншого типу, знадобиться віза для в'їзду в європейську країну, де потрібен ETIAS.

Отримати ETIAS необхідно не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Євросоюзом незалежно від виду транспорту, яким ви плануєте скористатися.

Дозвіл діятиме 3 роки. Тобто сплативши одноразово 7 євро, ви матимете трирічний дозвіл на в'їзд в ЄС.