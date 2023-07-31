Со следующего года украинцы и граждане других стран, в которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, должны будут иметь разрешение на путешествия и платить обязательный сбор на въезд по программе ETIAS. Соответствующее уведомление уже опубликовано на сайте Евросоюза.

Читайте также Без живых очередей на границе: в Украине внедряются новые правила для автомобилей и автобусов

Что такое ETIAS?

Сейчас граждане стран, с которыми в ЕС установлен безвизовый режим, имеют право въезжать в регион только на основании биометрического паспорта. В течение 90 дней каждые 180 дней иностранцы могут путешествовать по странам региона, посещать друзей, родственников и заниматься другой неприбыльной деятельностью.

Однако руководство ЕС решило ввести для граждан безвизовых стран электронную систему, что предоставляла бы разрешения и отслеживала посетителей из стран, которым не нужна виза для въезда в Шенгенскую зону. Такое новшество призвано уменьшить проблемы безопасности в Европе и поспособствовать разрешению кризиса мигрантов.

Поэтому с 2024 года граждане 60 стран мира, путешествующие в одно из 30 государств Европы, должны будут перед путешествием получить разрешение ETIAS. Разрешение привязано к паспорту путешественника и действует до трех лет или до истечения срока действия паспорта в зависимости от того, что наступит раньше.

Кому не нужно оформлять ETIAS?

Перед путешествием в ЕС оформлять разрешение ETIAS не нужно гражданам, у которых оформлена Шенгенская виза и иностранцам, что имеют долгосрочную визу, выданную одним из государств-членов ЕС.

Синим цветом на карте отмечены страны, куда нужно иметь ETIAS для въезда / Скриншот с travel-europe.europa.eu

Сколько стоит новый документ?

Для того чтобы оформить ETIAS, нужно заполнить форму заявки с помощью официального вебсайта ETIAS или одноименного мобильного приложения. Подача заявки на получение разрешения стоит 7 евро.

Чтобы получить ETIAS, украинцам нужно предоставить биометрический паспорт, выданный соответствующими государственными органами в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации. Если у вас есть паспорт другого типа, потребуется виза для въезда в европейскую страну, где требуется ETIAS.

Получить ETIAS необходимо не позднее, чем за 96 часов до запланированного пересечения границы с Евросоюзом, независимо от вида транспорта, которым вы планируете воспользоваться.

Важно! Разрешение будет действовать 3 года. То есть заплатив одноразово 7 евро, у вас будет трехлетнее разрешение на въезд в ЕС.