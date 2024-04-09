В'їзд до одного з районів Нью-Йорка стане платним: що сталося

Влада Нью-Йорка вирішила зробити в'їзд до Мангеттена платним. Ідею підтримали і мешканці району.

Таке нововведення запровадять, аби зменшити кількість корків на вулицях ділового центру міста. Влада також сподівається отримати екстра гроші на ремонт доріг.

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В'їзд до Мангеттена стане платним

Стало відомо, що з середини червня водії легкових автомобілів у Нью-Йорку будуть зобов'язані сплачувати збір у розмірі 15 доларів за в'їзд на Мангеттен. Крім того, для вантажівок і автобусів плата буде вищою – від 24 до 36 доларів. Як саме потрібно буде сплачувати збір, поки що невідомо.

Нову інновацію планується запровадити, щоб зменшити затори в діловому центрі міста. Очікується, що ця ініціатива принесе місцевій владі близько 0,5 мільярда доларів додаткових доходів, які будуть спрямовані на вкрай необхідний ремонт доріг.

Плату в місто запровадять, щоб позбутися заторів / Фото Unsplash

Ініціатива отримала підтримку більшості городян. Розраховують, що щоденно до Мангеттену в'їжджатиме менше на 100 тисяч транспортних засобів.

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Для туризму літо 2024 року має стати періодом "ренесансу". Очікують, що сфера остаточно повернеться на допандемійний рівень. Популярні світові курорти готуються до напливу туристів й, аби зберегти порядок, запроваджують низку обмежень.

Туристичний податок, що діє у багатьох популярних містах світу, не зупиняє потік мандрівників, які готові платити за відпочинок мрії та хочуть взяти від нього усе. Та щоб їхня поведінка не завдавала шкоди природі, архітектурі та місцевим жителям, влада багатьох країн запроваджує низку обмежень для туристів.