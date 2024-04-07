Ресторан Al Condominio у Вероні працює за концепцією девайс-фрі. Гостям, які не сидять у телефоні під час обіду, пропонують безплатну пляшку вина.

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Ресторан у Вероні пропонує безкоштовне вино тим, хто не сидить у телефоні

Щоб отримати її, відвідувачі мають залишити свої смартфони у локері на вході. Ресторатори сподіваються, що це допоможе гостям провести час за трапезою із задоволенням, спілкуючись із гостями, а не відволікаючись на повідомлення.

Кожен гість на початку вечора зможе вибрати, чи звільнитися від свого смартфона, щоб відключитися від технологій і повністю присвятити себе коханій людині, сім'ї або розмові з товаришами за вечерею, не відволікаючись ні на що – сповіщень або текстових повідомлень,

– пояснюють у ресторані.

Багатьом ідея відгукнулася. Особливо сподобалася вона молоді.

Ресторан у Вероні пропонує безкоштовне вино тим, хто не сидить у телефоні / Фото Unsplash

Al Condominio, до речі, не першовідкривач у цьому. Схожу концепцію також реалізували у ресторані у французькому Альбі – там гостям, які не торкнулися телефону під час їжі, пропонують безплатні напої.

Які італійські острови варто відвідати?

Італія регулярно опиняється у рейтингу найпопулярніших країн серед туристів. Вона вражає своєю древньою культурою, прекрасною архітектурою та фантастичною природою. Шанувальники відпочинку на островах найчастіше обирають Сицилію.

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