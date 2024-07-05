У Європі прокинувся найвищий вулкан: кадри, як вибухає пекло

На Сицилії прокинувся вулкан Етна – найвищий у Європі. Очевидці зауважують, що лунали звуки, як від потужного вибуху.

Вулкан Етна – найвищий у Європі. Він досі регулярно прокидається. Цікаво, що найдовше виверження Етни тривало понад 10 років. Щоправда, це було декілька століть тому.

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Цікаво, що точну висоту Етни фактично неможливо встановити. Через постійні виверження вона коливається від 3326 до 3350 метрів.



Етна прокидається раз на декілька років / Скриншот з відео

Що відомо про нове виверження

Нове виверження розпочалося 4 липня. Повідомляють, що прокинувся кратер "Ворагін" – один з найбільших. Він спав останні 4 роки. Люди розповіли, що пережили справді моторошні миті. Спершу пролунав звук вибуху, а тоді небо й земля спалахнули сотнями іскор.

Магма вивергається через відносно новий кратер: його відкрили лише на початку 2015 року. Тріщини навколо нього досягають температури 600 градусів,

– мовиться у повідомленні.



Туристи шоковані побаченим / Скриншот з відео

Тривогу в Італії підвищили до жовтого рівня. Стовпи попелу, які здіймаються у небо, створюють загрозу для літаків. Туристів просять бути обережними.



Пекельне пробудження Етни / Скриншот з відео

Окрім того, наголошують, що вже найближчим часом ситуація може стати набагато серйознішою.