Вулкан Этна – самый высокий в Европе. Он до сих пор регулярно просыпается. Интересно, что самое длинное извержение Этны продолжалось более 10 лет. Правда, это было несколько веков назад.

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Интересно, что точную высоту Этны фактически невозможно установить. Из-за постоянных извержений она колеблется от 3326 до 3350 метров.



Этна просыпается раз в несколько лет / Скриншот из видео

Что известно о новом извержении

Новое извержение началось 4 июля. Сообщают, что проснулся кратер "Ворагин" – один из крупнейших. Он спал последние 4 года. Люди рассказали, что пережили действительно жуткие мгновения. Сначала раздался звук взрыва, а потом небо и земля вспыхнули сотнями искр.

Магма извергается через относительно новый кратер: его открыли только в начале 2015 года. Трещины вокруг него достигают температуры 600 градусов,

– говорится в сообщении.



Туристы шокированы увиденным / Скриншот с видео

Тревогу в Италии повысили до желтого уровня. Столбы пепла, которые поднимаются в небо, создают угрозу для самолетов. Туристов просят быть осторожными.



Адское пробуждение Этны / Скриншот с видео

Кроме того, отмечают, что уже в ближайшее время ситуация может стать гораздо серьезнее.