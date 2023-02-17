У Перу знову відкривають Мачу-Пікчу

Локація запрацювала 15 лютого 2023 року. Рішення було прийнято між владою, соціальними групами та місцевою індустрією туризму, щоб гарантувати безпеку знаменитої туристичної пам'ятки та відвідувачів.

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Протести із закликами до відставки президента Діни Болуарте та членів Конгресу Перу струсили регіон, включаючи Куско, понад два місяці. Демонстрації викликали блокування залізничних колій, що ведуть до кам'яної цитаделі. Тому близько місяць тому було вирішено закрити пам'ятку для людей.

Закриття Мачу-Пікчу 21 січня змусило уряд доставити гелікоптером понад 400 відвідувачів з туристичної локації до міста Куско.

Зверніть увагу: протести в Перу призвели до 60 смертей: 48 мирних жителів, які загинули в зіткненнях з силами безпеки, 11 цивільних загинули в ДТП, пов'язаних з блокуванням доріг, і 1 поліцейський, який загинув у патрульній машині під час її підпалу.

Мачу-Пікчу: що треба знати

Це стародавнє місто дивовижної історії інків та нерозгаданих таємниць. Воно входить в список 7 нових чудес світу. Мільйони туристів у супроводі гіда відвідують це прекрасне місце, й намагаються знайти відповіді на загадки.

Мачу-Пікчу (у перекладі "Стара Гора") – таємниче місто Інків, яке побудоване в середині XV століття, і є головною визначною пам'яткою Перу. Воно розташоване приблизно за 100 кілометрів від столиці Імперії Інків міста Куско в горах на висоті 2 450 метрів над рівнем моря і захований в Андах.

Мачу-Пікчу / Фото UnSplash

Досі невідомо, для чого саме був побудований Мачу-Пікчу. Згідно з документами XVI століття це була резиденція верховного Інки – Пачакутека (1438 – 1470), яка після його смерті перетворилася в місце, куди посилали на навчання дітей знатних прізвищ Куско. За іншою версією у міста було військове й оборонне призначення.

Місто проіснувало трохи понад 100 років – до 1532 року, до того, як іспанські колонізатори вдерлися на територію імперії. В цей час жителі Мачу-Пікчу таємничим чином зникли.