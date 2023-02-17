В Перу снова открывают Мачу-Пикчу

Локация заработала 15 февраля 2023 года. Решение было принято между властью, социальными группами и местной индустрией туризма, чтобы обеспечить безопасность знаменитой туристической достопримечательности и посетителей.

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Протесты с призывами к отставке президента Дины Болуарте и членов Конгресса Перу потрясли регион, включая Куско, более двух месяцев. Демонстрации вызвали блокировку железнодорожных путей, ведущих к каменной цитадели. Поэтому около месяца назад было решено закрыть памятку для людей.

Закрытие Мачу-Пикчу 21 января заставило правительство доставить вертолетом более 400 посетителей с туристической локации в город Куско.

Обратите внимание: протесты в Перу привели к 60 смертям: 48 мирных жителей, погибших в столкновениях с силами безопасности, 11 гражданских погибли в ДТП, связанных с блокировкой дорог, и 1 полицейский, погибший в патрульной машине во время ее поджога.

Мачу-Пикчу: что нужно знать

Это древний город удивительной истории инков и неразгаданных тайн. Он входит в список 7 новых чудес света. Миллионы туристов в сопровождении гида посещают это прекрасное место и пытаются найти ответы на загадки.

Мачу-Пикчу (в переводе "Старая Гора") – таинственный город Инков, построенный в середине XV века, и являющийся главной достопримечательностью Перу. Он расположено примерно в 100 километрах от столицы Империи Инков города Куско в горах на высоте 2 450 метров над уровнем моря и спрятан в Андах.

Мачу-Пикчу / Фото UnSplash

До сих пор неизвестно, зачем именно был построен Мачу-Пикчу. Согласно документам XVI века это была резиденция верховного Инки – Пачакутека (1438 – 1470), которая после его смерти превратилась в место, куда посылали на обучение детей знатных фамилий Куско. По другой версии, у города было военное и оборонное назначение.

Город просуществовал чуть более 100 лет – до 1532, до того, как испанские колонизаторы ворвались на территорию империи. В это время жители Мачу-Пикчу таинственным образом исчезли.