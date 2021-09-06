Втікав на краденому фургоні: у Польщі заарештували українця

На швидкісній автостраді S-8 на території Сєрадзького повіту поліцейські затримали громадянина України на краденому мікроавтобусі Mercedes Sprinter. Він намагався втекти від правосуддя, але йому це не вдалося.

Про ситуацію повідомила місцева поліція. Чоловіка посадили під варту.

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Що відомо про погоню за українцем в Польщі

Тиждень тому польським поліцейським надійшло повідомлення про викрадення у Німеччині мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Вкрадений транспортний засіб рухався у напрямку міста Лодзь. Правоохоронці негайно відправили патрульні машини.

Коли викрадач авто побачив, що за ним їде патруль, то робив небезпечні маневри, намагаючись втекти. Поліцейським навіть довелося зробити кілька попереджувальних пострілів.

Втікача все ж вдалося затримати. Ним виявився 40-річний українець. Затриманому висунули звинувачення в крадіжці авто, вартістю 60 тисяч злотих (близько 420 тисяч гривень) та у невиконанні наказу зупинитися на дорозі. Чоловіка взяли під тимчасовий арешт терміном на 3 місяці. Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

У Польщі затримали українця / Фото Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

У Польщі затримали українця / Фото Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

У Польщі затримали українця / Фото Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli