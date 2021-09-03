46-річний українець вже давно працює у Польщі. Раніше він ніколи не потрапляв у подібні прикрі ситуації.
Як поліцейські розсекретили українця
Українець возив пасажирів на вулиці Вроцлавській. Там у Валбжиху минулого тижня поліцейські проводили акцію під назвою "Тверезий ранок". Перевірку на наявність алкоголю в організмі проходили всі водії, зокрема й ті, які керували міським транспортом. Цю перевірку водій з України "провалив".
Цікаво, що кожен водій міського транспорту у Польщі щоранку проходить медичну перевірку перед рейсом. Її українець успішно відбув. Але випити встиг після того, як вийшов на роботу.
Як покарали недобросовісного водія
За порушення дисципліни чоловіка звільнили з роботи 30 серпня. Суд заборонив йому керувати транспортними засобами впродовж наступних трьох років. Крім того, його зобов'язали сплатити штраф у сумі 10 тисяч злотих (приблизно 70 тисяч гривень).