46-річний українець вже давно працює у Польщі. Раніше він ніколи не потрапляв у подібні прикрі ситуації.

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Як поліцейські розсекретили українця

Українець возив пасажирів на вулиці Вроцлавській. Там у Валбжиху минулого тижня поліцейські проводили акцію під назвою "Тверезий ранок". Перевірку на наявність алкоголю в організмі проходили всі водії, зокрема й ті, які керували міським транспортом. Цю перевірку водій з України "провалив".

Цікаво, що кожен водій міського транспорту у Польщі щоранку проходить медичну перевірку перед рейсом. Її українець успішно відбув. Але випити встиг після того, як вийшов на роботу.

Як покарали недобросовісного водія

За порушення дисципліни чоловіка звільнили з роботи 30 серпня. Суд заборонив йому керувати транспортними засобами впродовж наступних трьох років. Крім того, його зобов'язали сплатити штраф у сумі 10 тисяч злотих (приблизно 70 тисяч гривень).

Також п'яний українець у Польщі намагався дати хабаря поліцейським. Він був за кермом автомобіля BMW у нетверезому стані й спричинив аварію на дорозі, внаслідок якої постраждав мотоцикліст.



