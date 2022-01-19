Втік з карети швидкої допомоги: у Польщі кілька днів розшукували українця

У польському місті Косцян (Великопольське воєводство) поліція 5 днів шукала чоловіка. Той утік, коли його везли до медичного закладу.

У розшуку перебував 34-річний громадянин України. Знайшли його 16 січня у сусідньому селі.

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Відомо, що 10 січня у післяобідній час українець вибрався з автомобіля швидкої допомоги й зник у невідомому напрямку. Тоді його везли до нейропсихіатричної лікарні в місті Косцян. Після цього він не з'являвся вдома, а рідні не могли з ним зв'язатися.

Пошуками чоловіка зайнялися правоохоронні органи. Українця знайшли в селі Келчево, що за приблизно 3 кілометри від Косцяна. Він був фізично неушкоджений.

Знайденого українця відправили на медичний огляд. Після цього його передали під опіку родича.