В розыске находился 34-летний гражданин Украины. Нашли его 16 января в соседнем селе.
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Известно, что 10 января в послеобеденное время украинец выбрался из автомобиля скорой помощи и скрылся в неизвестном направлении. Тогда его везли в нейропсихиатрическую больницу в городе Костян. После этого он не появлялся дома, а родные не могли с ним связаться.
Поисками мужчины занялись правоохранительные органы. Украинца нашли в селе Келчево, что в примерно 3 километрах от Костяна. Он был физически невредим.
Найденного украинца отправили на медицинское обследование. После этого его передали под опеку родственника.