Чоловік "спробував" поговорити з представником служби. Однак виявилося, що причина дзвінка була аж ніяк не серйозною.

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Деталі інциденту

40-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння зателефонував за номером 112 та хотів поспілкуватися з диспетчером. Ймовірно, у нього виникло непереборне бажання поспілкуватися англійською. Чоловік здійснив декілька дзвінків за ніч, а згодом – заблокував екстрений номер. Тепер за відчайдушне прагнення "практикувати" іноземну мову чоловік мусить сплатити штраф у розмірі 1,5 тисячі злотих.

Раніше в одному з клубів Варшави чоловік примудрився за вечір витратити 120 тисяч злотих. Це були фактично усі його заощадження. Нещасний Петро не усвідомлював, на які суми здійснюються транзакції, та не пам'ятає, за що розраховувався. Однак це далеко не перший випадок. Відвідувачі подібних закладів нерідко скаржаться на те, що з їх рахунків зникають ледь не усі гроші.