Європейська авіасфера станом на 2024 рік переживає не найкращі часи. Раніше повідомляли, що Ryanair довелося скасувати низку рейсів.

Зверніть увагу Можна пропустити літак: Ryanair не бере електронні квитки на деяких рейсах – яких саме

Окрім того, прогнозували зростання цін на квитки щонайменше на 5%. Не найкращі часи переживає й угорський лоукостер Wizz Air. Загалом наголошували, що у літній сезон від змін в авіасфері постраждають щонайменше 3 – 4 мільйони пасажирів.

Ryanair запускає нові рейси

Однак станом на травень 2024 Ryanair заявив, що запускає нові рейси. Скористатися ними можна буде вже з осені цього року. Вочевидь, їх свідомо вирішили запустити вже після завершення морського сезону.

Куди можна буде полетіти

Будапешт – Ліверпуль з 28 жовтня (рейс відбуватиметься 2 рази на тиждень)

Барселона – Копенгаген з 29 жовтня (рейс відбуватиметься 4 рази на тиждень).

Бірмінгем – Пловдив з 2 листопада – (рейс відбуватиметься раз на тиждень).

Меммінген – Манчестер з 2 листопада – (рейс відбуватиметься раз на тиждень).

Белфаст – Каунас з 27 жовтня 2024 року – (рейс відбуватиметься 2 рази на тиждень).

Франкфурт Хан – Софія з 27 жовтня – (рейс відбуватиметься 3 рази на тиждень).

Париж Бове – Рованіемі з 28 жовтня – (рейс відбуватиметься 2 рази на тиждень).

Бірмінгем – Лодзь з 28 жовтня – (рейс відбуватиметься 2 рази на тиждень).

Коли стартує бронь квитків, наразі невідомо. Однак зауважують, що мандрівники вже можуть планувати нові подорожі й відкривати для себе нові міста.