20 червня світ відзначає Всесвітній день біженців. Ще кілька років тому цей день не асоціювався з українцями, але російська агресія все змінила. Які країни простягнули руку допомоги тим, хто мусив покинути Україну – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Де прийняли найбільше українців

За даними ООН, кількість українців, які вимушені були виїхати за кордон перевищує 8,2 мільйона осіб. Із них тимчасовий захист у європейських країнах отримали майже 6 мільйонів.

Найбільше українців прихистили:

Польща – 1,6 мільйона переселенців;

– 1,6 мільйона переселенців; Німеччина – близько 1 мільйона переселенців;

– близько 1 мільйона переселенців; Чехія – понад 520 тисяч українців;

– понад 520 тисяч українців; Велика Британія – майже 200 тисяч біженців;

– майже 200 тисяч біженців; Італія – близько 178 тисяч українців;

– близько 178 тисяч українців; Іспанія – також близько 178 тисяч переселенців;

– також близько 178 тисяч переселенців; Румунія – понад 138 тисяч українців.

Українці – під тимчасовим захистом

Країни Європи надають українцям тимчасовий захист. Він дозволяє біженцям мати такі права та допомогу:

право на тимчасове проживання;

доступ біженців до ринку праці;

можливість користуватися медичними послугами;

право на доступ до житла;

отримання соціальної допомоги;

діти без супроводу можуть отримати опіку та освіту.

Майже 6 мільйонів українців отримали тимчасовий захист в Європі / Фото Unsplash

Притулок у США

Також притулок для українців надали і поза межами Європи. Отримати статус тимчасового захисту (TPS) в США можуть українці, які на момент 11 Квітня 2022 року вже перебували на території Америки. Термін дії такого захисту – 18 місяців.

А за американською програмою "‎Uniting for Ukraine" громадянам України дозволяють залишатися в Штатах протягом 2 років.

Для того, щоб зручно шукати всю інформацію про країни, які надають притулок українцям та умови в'їзду, в МЗС розробили інтерактивну карту світу.

Підтримка не зменшується

Війна в Україні триває, тому багато українців за кордоном не можуть поки повернутися додому. Особливо, якщо їхні домівки на прифронтовій або тимчасово окупованій території. Очевидно, той факт, що біженці вже тривалий час проживають в країнах Європи, вплинув на ставлення до українців у світі. Але підтримка дружніх країн залишається на високому рівні.

Так, інститут Pollste провів дослідження рівня підтримки українців серед польського суспільства. Результати показали, що показник солідарності залишається високим. За підтримку висловилися дві третини опитаних.

На запитання, чи слід продовжувати допомагати українцям, 65% респондентів відповіли "так". Проти висловилися 35% опитаних. Дослідження провели 30 – 31 травня, опитали 1 006 дорослих поляків.