Президент Польщі підписав закон, який вносить зміни до чинного документа про допомогу українським біженцям. Термін легального перебування для українців у Польщі офіційно продовжено до 4 березня 2024 року.

Читайте також: Виїжджають тисячі: в одній з країн ЄС українці масово відмовляються від тимчасового захисту

Пільги залишаться

Продовження тимчасового захисту для біженців з України в Польщі означає, що для них так само будуть гарантовані пільги: соціальна допомога, виплати на дітей, спрощений механізм працевлаштування та безкоштовне медичне обслуговування.

Нові зміни також регулюють статус українських учнів у Польщі. Вони зможуть легально залишатися до кінця літа і навіть довше. Учні початкових і середніх шкіл – до 31 серпня 2024 року. А випускники старших класів, яким ще потрібно складати іспити – до 30 вересня 2024 року. Продовження терміну перебування стосується також і батьків чи опікунів цих учнів.

До цього кінцевою датою легального перебування українців у Польщі було 24 серпня 2023 року.

Тимчасовий захист у Польщі дозволяє:

Перебувати у країні легально щонайменше до 4 березня 2024 року;

Мати вільний доступ до ринку праці;

Отримувати виплати на дітей (500 злотих на місяць);

Отримувати допомогу для школярів (300 злотих);

Мати доплату за садочки, ясла та гуртки для дітей;

Отримувати медичну допомогу.

Чимало українців зараз повертаються додому з-за кордону. Якщо ви також вирішили остаточно виїхати з Польщі, потрібно відмовитись від тимчасового захисту та соцвиплат. Як це правильно зробити – читайте інструкцію.

Раніше тимчасовий захист для українців до березня 2024 року продовжила ще одна країна – Ірландія. Всі посвідки на проживання, видані з 9 березня 2022 року, будуть автоматично пролонговані.