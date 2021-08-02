Все, що треба знати про роботу в Польщі для українців: вакансії, документи, зарплати

Польща – чи не найпопулярніший напрямок серед трудових мігрантів з України. Станом на зараз у країні працюють близько 1,5 мільйона українських громадян. Головна інформація про роботу в Польщі для українців – у матеріалі.

Як відомо, зараз у Польщі чималий дефіцит кадрів. Все через несприятливу демографічну ситуацію. Тож польські роботодавці залюбки пропонують зайняти вакансії українцям.

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Для кого у Польщі є робота

Найбільше українців у Польщі працюють на робітничих спеціальностях. Попит на ринку праці мають такі фахівці:

слюсарі:

покрівельники;

будівельники;

техніки-програмісти;

техніки дорожнього будівництва;

фахівці з автоматики.

Зазначені вище професії вважаються чоловічими. Вони є затребуваними цілий рік.

Натомість сезонні роботи доступні для жінок та сімейних пар. Йдеться про роботу у сільськогосподарській та готельно-ресторанній галузях. Працедавці у цих сферах найчастіше шукають кандидатів на посади:

збирачів ягід та фруктів;

офіціантів;

покоївок та кухарів;

баристів;

барменів.

Серед жінок у Польщі також популярними є вакансії у сфері краси. Але їх набагато менше у порівнянні з робітничими спеціальностями та сезонними пропозиціями.

Знайти роботу в Польщі під час канікул легко можуть і студенти. Збір ягід, овочів та фруктів і робота у сфері надання послуг, а також ролі працівників складів – найдоступніші варіанти. Оскільки у період пандемії популярними стали логістичні послуги, то для студентів ще є варіанти роботи пакувальників та кур'єрів. Крім того, влаштуватися можна продавцями.

Про які документи слід подбати

Дозволом на роботу в Польщі є робоча віза. Вона видається на підставі офіційного запрошення роботодавця, отримати яке можна у два способи:

від майбутнього роботодавця напряму;

у посередника.

Запрошення на роботу оформлюється польським роботодавцем для конкретної персони. Воно підтверджує, що зазначена людина буде офіційно працевлаштована на зазначений час на конкретному підприємстві та з фіксованим окладом. Щоб створити запрошення, роботодавець повинен звернутися до Управління Праці (Urząd Pracy) за місцем реєстрування підприємства і заповнити відповідну заяву.

Українці можуть отримати такі види запрошень:

Для несезонних робіт – видається від імені польського підприємства терміном до 6 місяців.

Для сезонних робіт – термін дії документа до 180 діб.

Воєводське запрошення – оформлюється від імені воєводи терміном на 1 – 3 роки.

Щоб оформити запрошення (напряму через роботодавця або через фірму-посередника) трудовий мігрант повинен надати свої паспортні дані та контакти.

Як правило, українцям відкривають робочу візу типу D-05, яка дозволяє працювати впродовж пів року (180 діб).

Отримане запрошення дійсне протягом трьох місяців від дати оформлення. З ним треба звертатися до візового центру. Разом зі запрошенням подають й інші документи на оформлення робочої візи:

Оригінал та копія робочого запрошення від польського роботодавця.

Медичний страховий поліс та його ксерокопія (зоною покриття полісу має бути Європа, Шенгенська зона або увесь світ).

Оригінал та ксерокопія внутрішнього паспорта.

Оригінал ідентифікаційного коду та його копія.

Оригінал та ксерокопія закордонного паспорта.

Дві фотокартки, розміром 3,5 на 4,5.

Готова віза проставляється в закордонному паспорті.

Також польський роботодавець для працевлаштування може вимагати ще додаткові документи. Наприклад, дипломи про здобуття освіти, сертифікати про знання мови, водійські права тощо.

Обов'язковою є медична страховка для в'їзду на територію Польщі та працевлаштування. Страховка повинна відповідати таким вимогам:

зона покриття – не лише Польща, а країни Євросоюзу, Шенгенської зони або весь світ.

Сума відшкодування – щонайменше 30 тисяч євро.

Термін дії – на два тижні довше, ніж актуальність візи.

В умовах пандемії важливо, щоб медична страховка покривала витрати на лікування від COVID-19.

Оформити страховку можна у страхових компаніях або у візовому центрі. Її вартість становить від 300 гривень за 30 днів або до 800 – 1000 гривень на 180 днів (6 місяців).

Де шукати посередників

Якщо потенційний трудовий мігрант шукає роботу у Польщі, то йому можуть допомогти агенції з працевлаштування. До таких, наприклад, належать:

Gremi Personal;

Alliance Group;

Work Service East;

Kostar company sp z o.o.;

Razem work.

Вакансії для роботи в Польщі можна пошукати на таких сайтах:

Скільки можна заробити

Заробітні плати у Польщі поступаються доходам жителів Німеччини, Фінляндії, Італії або Португалії. Проте, вони є вищими за українські зарплати. Крім того, нерідко польські роботодавці забезпечують найманих робітників житлом, що дозволяє суттєво економити в іншій країні.

За даними рекрутингових агенцій, іноземні працівники можуть отримувати у Польщі від 550 до 1200 євро на місяць. Це залежить від спеціальності, досвіду роботи, місця праці та навіть регіону.

Отже, середні зарплати заробітчан у Польщі приблизно такі:

працівники сфери інформаційних технологій: 1700 – 2000 євро;

старший медичний персонал: 1300 – 1700 євро;

далекобійники: 800 – 1700 євро;

працівники економічної сфери: 1000 євро;

працівники будівельної сфери: 700 – 1000 євро;

працівники кухні: 640 євро;

касири та продавці: 500 – 600 євро;

прибиральниці та молодший персонал сфери обслуговування: 500 – 600 євро.

Скільки знадобиться коштів для поїздки на роботу в Польщу

Потрібна для поїздки сума залежить від умов, на які погоджується робітник. Насамперед важливо врахувати, чи забезпечить роботодавець житлом та харчуванням. Адже це основні витратні статті бюджету. Якщо ні, то лише оренда кімнати обійдеться від 350 злотих (2400 – 2500 гривень) у передмістях та маленьких містах і до 600 – 900 злотих (4000 – 6500 гривень) у великих містах. А оренда маленької однокімнатної квартири у місті потребує 2000 злотих (14 000 гривень).

Якщо купувати продукти у магазинах та на ринках і готувати їжу вдома, то на місяць доведеться відкласти щонайменше 300 злотих (2000 гривень). Витрати на побутову хімію віднімуть від бюджету ще 50 – 60 злотих (300 – 400 грн).

Проїзний у громадському транспорті за місяць обійдеться приблизно у 110 злотих (350 гривень). 40 злотих (120 – 130 гривень) буде коштувати мобільний зв'язок. Інтернет обійдеться у 80 злотих на місяць (250 гривень).

Якщо підрахувати ці базові витрати, то орієнтовна сума для життя і роботи у Польщі на місяць складає щонайменше 6000 гривень, якщо добре економити.

В якому місті Польщі краще працювати

У більших містах, як правило, є більше перспектив. Наприклад, робота у столиці набагато престижніша, ніж працевлаштування в інших населених пунктах держави, тому краще оплачується.

Непогані зарплати також отримують жителі Нижньосілезького (Вроцлав, Валбжих Легниця, Любін) та Поморського (Ґданськ, Ґдиня, Слупськ) воєводств.

Варто вирушати до Польщі на роботу чи ні

Робота в Польщі має як плюси, так і мінуси. До перших можна віднести:

близьке розташування до України;

дешевші ціни, ніж в інших країнах ЄС;

лояльне до емігрантів законодавство;

велика кількість міжнародних компаній, які пропонують хороші умови співпраці.

Щодо мінусів, то емігранти часто працюють понаднормово та нижче за отриману кваліфікацію, відчувають мовний бар'єр та складність в адаптації. Крім того, в інших країнах ЄС зарплати є вищими.

Кожна людина може самостійно вирішити, підходить їй робота в Польщі чи ні, зважаючи на всі переваги та недоліки. Є люди, які готові постійно перепрацьовувати, аби заробляти більше, ніж в Україні, а для декого такі навантаження є непосильними. Так само період адаптації у новій країні та на новому робочому місці триватиме по-різному для різних людей. Варто чи ні – вирішувати українцям. Та зважаючи на постійне збільшення кількості вакансій для роботи в Польщі, такий вид заробітку є актуальним для наших громадян.