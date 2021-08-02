Все, что нужно знать о работе в Польше для украинцев: вакансии, документы, зарплаты
Источник:ТСН
Польша – наверное самое популярное направление среди трудовых мигрантов из Украины. Сейчас в стране работают около 1,5 миллиона украинских граждан. Главная информация о работе в Польше для украинцев – в материале.
Как известно, сейчас в Польше дефицит кадров. Все из-за неблагоприятной демографической ситуации. Поэтому польские работодатели охотно предлагают занять вакансии украинцам.
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Для кого в Польше есть работа
Большинство украинцев в Польше работают на рабочих специальностях. Спрос на рынке труда имеют следующие специалисты:
- слесари:
- кровельщики;
- строители;
- техники-программисты;
- техники дорожного строительства;
- специалисты по автоматике.
Указанные выше профессии считаются мужскими. Они востребованы круглый год.
Зато сезонные работы доступны для женщин и семейных пар. Речь идет о работе в сельскохозяйственной и гостинично-ресторанной отраслях. Работодатели в этих сферах чаще всего ищут кандидатов на должности:
- собирателей ягод и фруктов;
- официантов;
- горничных и поваров;
- барист;
- барменов.
Среди женщин в Польше также популярны вакансии в сфере красоты. Но таких гораздо меньше по сравнению с рабочими специальностями и сезонными предложениями.
Найти работу в Польше во время каникул легко могут и студенты. Сбор ягод, овощей и фруктов и работа в сфере оказания услуг, а также роли работников складов – самые доступные варианты. Поскольку в период пандемии популярными стали логистические услуги, то для студентов еще есть варианты работы упаковщиками и курьерами. Кроме того, устроиться можно продавцами.
О каких документах следует позаботиться
Разрешением на работу в Польше есть рабочая виза. Она выдается на основании официального приглашения работодателя, получить которое можно двумя способами:
- от будущего работодателя;
- у посредника.
Приглашение на работу оформляется польским работодателем для конкретной персоны. Оно подтверждает, что указанный человек будет официально трудоустроен на указанное время на конкретном предприятии и с фиксированным окладом. Для создания запроса, работодатель должен обратиться в Управление Труда (Urząd Pracy) по месту регистрации предприятия и заполнить соответствующее заявление.
Украинцы могут получить такие виды приглашений:
- Для несезонных работ – выдается от имени польского предприятия на срок до 6 месяцев.
- Для сезонных работ – срок действия документа до 180 суток.
- Воеводское приглашение – оформляется от имени воеводы сроком на 1 – 3 года.
Чтобы оформить приглашение (напрямую через работодателя или через фирму-посредника) трудовой мигрант должен предоставить свои паспортные данные и контакты.Как правило, украинцы открывают рабочую визу типа D-05, которая позволяет работать в течение полугода (180 дней).
Полученное приглашение действительно в течение трех месяцев с даты оформления. С ним надо обращаться в визовый центр. Вместе с приглашением подают и другие документы на оформление рабочей визы:
- Оригинал и копия рабочего приглашение от польского работодателя.
- Медицинский страховой полис и его ксерокопия (зонами покрытия полиса должна быть Европа, Шенгенская зона или весь мир).
- Оригинал и ксерокопия внутреннего паспорта.
- Оригинал идентификационного кода и его копия.
- Оригинал и ксерокопия загранпаспорта.
- Две фотографии размером 3,5 на 4,5.
Готова виза проставляется в загранпаспорте.Также польский работодатель для трудоустройства может потребовать еще дополнительные документы. Например, дипломы о получении образования, сертификаты о знании языка, водительские права.
Обязательным является медицинская страховка для въезда на территорию Польши и трудоустройства. Страховка должна отвечать следующим требованиям:
- зона покрытия – не только Польша, а страны Евросоюза, Шенгенской зоны или весь мир.
- Сумма возмещения – более 30 000 евро.
- Срок действия – на две недели дольше, чем актуальность визы.
Оформить страховку можно в страховых компаниях или в визовом центре. Ее стоимость составляет от 300 гривен за 30 дней или до 800 – 1000 гривен на 180 дней (6 месяцев).
Где искать посредников
Если потенциальный трудовой мигрант ищет работу в Польше, то ему могут помочь агентства по трудоустройству. К таким, например, относятся:
- Gremi Personal;
- Alliance Group;
- Work Service East;
- Kostar company sp z o.o.;
- Razem work.
Вакансии для работы в Польше можно поискать на таких сайтах:
- https://gremi-personal.com.ua/ua/
- https://razem.work/ua
- https://europeservice.com.ua/vacancies
- https://1viza.com/vacancies/krayina=polsha
- https://worksol.pl/pl/
- https://kostar.biz/
- https://www.workservice.pl/
Сколько можно заработать
Заработные платы в Польше уступают доходам жителей Германии, Финляндии, Италии или Португалии. Однако, они выше украинских зарплат. Кроме того, нередко польские работодатели обеспечивают наемных работников жильем, что позволяет существенно экономить в другой стране.
По данным рекрутинговых агентств, иностранные работники могут получать в Польше от 550 до 1200 евро в месяц. Это зависит от специальности, опыта работы, места работы и даже региона.
Итак, средние зарплаты работников в Польше примерно такие:
- работники сферы информационных технологий: 1700 – 2000 евро;
- старший медицинский персонал: 1300 – 1700 евро;
- дальнобойщики: 800 – 1700 евро;
- работники экономической сферы: 1000 евро;
- работники строительной сферы: 700 – 1000 евро;
- работники кухни: 640 евро;
- кассиры и продавцы: 500 – 600 евро;
- уборщицы и младший персонал сферы обслуживания: 500 – 600 евро.
Сколько понадобится средств для поездки на работу в Польшу
Сумма для поездки зависит от условий, на которые соглашается рабочий. Прежде всего важно учесть, обеспечит ли работодатель жильем и питанием. Ведь это основные расходные статьи бюджета. Если нет, то только аренда комнаты обойдется от 350 злотых (2400 – 2500 гривен) в пригородах и маленьких городах и до 600 – 900 злотых (4000 – 6500 гривен) в крупных городах. А аренда маленькой однокомнатной квартиры в городе требует 2000 злотых (14000 гривен).
Если покупать продукты в магазинах и на рынках и готовить еду дома, то в месяц придется отложить минимум 300 злотых (2000 гривен). Расходы на бытовую химию отнимут от бюджета еще 50 – 60 злотых (300 – 400 грн).
Проездной в общественном транспорте за месяц обойдется примерно в 110 злотых (350 гривен). 40 злотых (120 – 130 гривен) будет стоить мобильная связь. Интернет обойдется в 80 злотых в месяц (250 гривен).
Если подсчитать эти базовые расходы, то ориентировочная сумма для жизни и работы в Польше в месяц составляет не менее 6000 гривен, если хорошо экономить.
В каком городе Польши лучше работать
В больших городах, как правило, больше перспектив. Например, работа в столице гораздо престижнее, чем трудоустройства в других населенных пунктах страны, поэтому лучше оплачивается.
Неплохие зарплаты также получают жители Нижнесилезского (Вроцлав, Валбжих Легница, Любин) и Поморского (Гданьск, Гдыня, Слупск) воеводств.
Стоит ехать в Польшу на работу или нет
Работа в Польше имеет как плюсы, так и минусы. К первым можно отнести:
- близкое расположение к Украине;
- цены дешевле, чем в других странах ЕС;
- лояльное к эмигрантам законодательство;
- большое количество международных компаний, которые предлагают хорошие условия сотрудничества.
По поводу минусов, то эмигранты часто работают сверхурочно и ниже полученной квалификации, испытывают языковой барьер и сложность в адаптации. Кроме того, в других странах ЕС зарплаты выше.
Каждый человек может самостоятельно решить, подходит ему работа в Польше или нет, смотря на все преимущества и недостатки. Есть люди, которые готовы постоянно перерабатывать, чтобы зарабатывать больше, чем в Украине, а для некоторых такие нагрузки являются непосильными. Так же период адаптации в новой стране и на новом рабочем месте будет длиться по-разному для разных людей. Стоит или нет – решать украинцам. Учитывая постоянное увеличение количества вакансий для работы в Польше, такой вид заработка является актуальным для наших граждан.Напоминаем, что ранее мы писали о том, сколько украинцев нелегально работают в Польше.