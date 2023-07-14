Все через наплив туристів: грецький Акрополіс вперше вводить обмеження

Через великий наплив туристів до Афін для Акрополіса вводять обмеження. Таке рішення приймають вперше.

Акрополіс вперше вводить обмеження

Вже до кінця місяця там почнуть використовувати тайм-слоти та електронні квитки. У планах також – збільшити кількість входів та виходів.

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У відомому стародавньому місці різко збільшилася кількість відвідувачів із суттєвим завершенням пандемії COVID-19 і хвилями туристів, які повертаються до країни. Їх чисельність збільшилась на 80% порівняно з даними 2019-го. І цей показник зростатиме, впевнена влада.

Близько 17 000 людей щодня відвідують це місце, щоб побачити пагорб і відомий Парфенон, і їх кількість зростає перед очікуваною хвилею спеки, яка може спричинити температуру 104 градуси, що запікає скелі.

Заходи будуть повністю введені в дію до кінця місяця,

— заявила міністр культури Ліна Мендоні.

Будуть також швидкісні пункти входу для організованих туристичних груп, які матимуть пріоритет, і, за словами офіційних осіб, тисячі відвідувачів виходять з круїзних лайнерів, що пришвартувалися в сусідньому порту Пірей, і прямують прямо до місця. У минулому ці круїзні лайнери могли перевозити кілька тисяч людей, тобто населення великого села.

Акрополіс у Греції / Фото UnSplash

Що ще запровадять у локації?

Гіди скаржаться на те, що люди непритомніють у літню спеку в районі, де захист не може бути встановлений через характер місця, яке потребує змін.

Я дав вказівки знайти спосіб встановлення штор у місцях, які (не вважаються) чутливими,

— сказав Мендоні, знову призначений у щойно переобраному уряді Нової демократії.

Також він додав, що в окремих місцях вони переконаються, що за межами майданчика буде питна вода.

Крім того, монументальний вхід буде збільшений і капітально відремонтований до його первісної форми. Підйом до скарбів — виснажливий влітку — також буде легшим, оскільки схил "буде у вісім разів ширшим".