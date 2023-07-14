Акрополис впервые вводит ограничения

Уже к концу месяца начнут использовать тайм-слоты и электронные билеты. В планах также увеличить количество входов и выходов.

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В известном древнем месте резко увеличилось количество посетителей с существенным завершением пандемии COVID-19 и возвращающимися в страну волнами туристов. Их численность увеличилась на 80% по сравнению с данными 2019 года. И этот показатель будет расти, уверены власти.

Около 17 000 человек ежедневно посещают это место, чтобы увидеть холм и известный Парфенон, и их количество растет перед ожидаемой волной жары, которая может повлечь за собой температуру 104 градуса, запекающую скалы.

Меры будут полностью введены в действие до конца месяца,

– заявила министр культуры Лина Мендони.

Будут также скоростные пункты входа для организованных туристических групп, которые будут иметь приоритет, и, по словам официальных лиц, тысячи посетителей выходят из круизных лайнеров, пришвартовавшихся в соседнем порту Пирей, и направляются прямо к месту. В прошлом эти круизные лайнеры могли перевозить несколько тысяч человек, то есть население большого села.

Акрополис в Греции / Фото UnSplash

Что еще введут в локации?

Гиды жалуются на то, что люди теряют сознание в летнюю жару в районе, где защита не может быть установлена из-за характера места, которое требует изменений.

Я дал указания найти способ установки штор в местах, которые (не считаются) чувствительными,

— сказал Мендони, вновь назначенный в только что избранном правительстве Новой демократии.

Также он добавил, что в отдельных местах они убедятся, что вне площадки будет питьевая вода.

Кроме того, монументальный вход будет увеличен и капитально отремонтирован до его первоначальной формы. Подъем к сокровищам – изнуряющий летом – также будет легче, поскольку склон "будет в восемь раз шире".