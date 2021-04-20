Протягом першого кварталу 2021 року понад 55,5 відсотків опитаних українських заробітчан заявили про бажання придбати житло у Польщі. У 2020 році таких людей було 34 відсотки. Ця ситуація пов'язана з посиленням інтеграційних процесів між громадянами України та Польщі.

Опитуванням українських мігрантів займалася компанія з міжнародного працевлаштування Gremi Personal. З'ясувалося, що серед всіх іноземців, які працюють та проживають на території Польщі, саме українці найчастіше купують житло в Польщі.

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Причини

Така тенденція зберігається на ринку нерухомості останні п'ять років. Це пов'язано з тим, що багато українських мігрантів мають намір залишитися жити в Польщі, тому купують житло для власних потреб. В той час британці, німці та скандинави частіше розглядають житло в Польщі як інвестицію.

Можливість отримання іпотечних кредитів в польських банках на вигідних умовах є ще однією причиною того, що українці купують квартири в Польщі. В Україні кредит на житло є менш доступним.

Готовність українців купувати житло в Польщі вплинула на те, що польські агентства нерухомості все частіше та охочіше беруть на роботу осіб, які вільно володіють українською або російською мовами.

Що стосується локацій, які українці частіше обирають для житла, то попит мають квартири у великих містах (Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську). Це пов'язано з тим, що у мегаполісах простіше знайти роботу та є більший вибір нерухомості.

Все більше українців цікавляться придбанням житла у Польщі / Фото Unsplash