В течение первого квартала 2021 года более 55,5 процента опрошенных украинских работников заявили о желании приобрести жилье в Польше. В 2020 году таких людей было 34 процента. Эта ситуация связана с усилением интеграционных процессов между гражданами Украины и Польши.

Опросом украинских мигрантов занималась компания по международному трудоустройству Gremi Personal. Выяснилось, что среди всех иностранцев, работающих и проживающих на территории Польши, именно украинцы чаще всего покупают жилье в Польше.

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Причины

Такая тенденция сохраняется на рынке недвижимости последние пять лет . Это связано с тем, что многие украинские мигранты намерены остаться жить в Польше, поэтому покупают жилье для собственных нужд . В то время британцы, немцы и скандинавы чаще рассматривают жилье в Польше как инвестицию.

Возможность получения ипотечных кредитов в польских банках на выгодных условиях является еще одной причиной того, что украинцы покупают квартиры в Польше. В Украине кредит на жилье менее доступен.

Готовность украинцев покупать жилье в Польше повлияла на то, что польские агентства недвижимости все чаще и охотнее берут на работу людей, свободно владеющих украинским или русским языками.

Что касается локаций, которые украинцы чаще выбирают для жилья, то спросом пользуются квартиры в крупных городах (Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске). Это связано с тем, что в мегаполисах проще найти работу и есть больший выбор недвижимости.