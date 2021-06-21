Все більше українців отримують дозволи на тимчасове проживання у Польщі

Через несприятливу демографічну ситуацію велика частка населення Польщі є економічно неактивною. Тому Польща з кожним роком збільшує видачу дозволів на тимчасове проживання у країні для працездатних іноземців, зокрема українців.

За даними Управління у справах іноземців у травні 2021 року 12 100 громадян України отримали польський дозвіл на тимчасове проживання. Це на 3 454 більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Цифри

Минулого місяця найбільшу кількість дозволів на тимчасове проживання для українців видали такі воєводства:

Мазовецьке – 1 975;

Нижньосілезьке – 1 475;

Великопольське – 1 440;

Малопольське – 1 391;

Сілезьке – 975.

Водночас найменш щедрими на видачу дозволів на тимчасове проживання були наступні воєводства:

Свентокшиське – 121;

Підляське – 156;

Опольське – 244;

Вармінсько-Мазурське – 247;

Підкарпатське – 320.

Експерти стверджують, що ця тенденція є довгостроковою. Українці готові швидко адаптовуватися до нових робочих умов, працювати на непопулярній та некваліфікованій роботі, тож видача дозволів на проживання є одним з ефективних методів заохочення прибування українців до Польщі.

Також за останній рік зросла кількість виданих дозволів для українців на постійне проживання у Польщі. У травні 2021 року їх було 498, а у відповідний період 2020 року – 322.