По данным Управления по делам иностранцев в мае 2021 года 12 100 граждан Украины получили польское разрешение на временное проживание. Это на 3 454 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Цифры
В прошлом месяце наибольшее количество разрешений на временное проживание для украинцев выдали такие воеводства:
- Мазовецкое – 1 975;
- Нижнесилезское – 1 475;
- Великопольское – 1 440;
- Малопольское – 1 391;
- Силезия – 975.
В то же время наименее щедрыми на выдачу разрешений на временное проживание были следующие воеводства:
- Свентокшиское – 121;
- Подляское – 156;
- Опольское – 244;
- Варминско-Мазурское – 247;
- Подкарпатское – 320.
Эксперты утверждают, что эта тенденция является долгосрочной. Украинцы готовы быстро адаптироваться к новым условиям, работать на непопулярной и неквалифицированной работе, поэтому выдача видов на жительство является одним из эффективных методов поощрения прибытия украинцев в Польшу.