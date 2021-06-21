По данным Управления по делам иностранцев в мае 2021 года 12 100 граждан Украины получили польское разрешение на временное проживание. Это на 3 454 больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

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Цифры

В прошлом месяце наибольшее количество разрешений на временное проживание для украинцев выдали такие воеводства:

  • Мазовецкое  1 975;
  • Нижнесилезское  1 475;
  • Великопольское  1 440;
  • Малопольское  1 391;
  • Силезия  975.

В то же время наименее щедрыми на выдачу разрешений на временное проживание были следующие воеводства:

  • Свентокшиское  121;
  • Подляское  156;
  • Опольское – 244;
  • Варминско-Мазурское – 247;
  • Подкарпатское  320.

Эксперты утверждают, что эта тенденция является долгосрочной. Украинцы готовы быстро адаптироваться к новым условиям, работать на непопулярной и неквалифицированной работе, поэтому выдача видов на жительство является одним из эффективных методов поощрения прибытия украинцев в Польшу.