Міські радники прийняли резолюцію, яка передбачає повернення цін на квитки MPK для разових поїздок до тих, що діяли до 1 січня 2021 року. За це рішення 20 травня проголосувати 18 уповноважених осіб.

Цікаво Працівники магазинів у Польщі будуть заробляти більше

Тарифи

Нові тарифи почнуть діяти з 1 липня 2021 року. З цього моменту вартість квитків за проїзд у громадському транспорті становитиме:

3,40 злотого замість поточних 4,60 злотого для одноразового квитка;

2,40 злотого замість поточного 3,20 злотого за 15 хвилин;

3 злотих замість 4 злотих за 30 хвилин.

Станом на 23 травня курс злотого до гривні за даними НБУ становить 7.42.

У Вроцлаві знизять вартість проїзду в громадському транспорті / Фото Unsplash