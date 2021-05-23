Міські радники прийняли резолюцію, яка передбачає повернення цін на квитки MPK для разових поїздок до тих, що діяли до 1 січня 2021 року. За це рішення 20 травня проголосувати 18 уповноважених осіб.
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Тарифи
Нові тарифи почнуть діяти з 1 липня 2021 року. З цього моменту вартість квитків за проїзд у громадському транспорті становитиме:
- 3,40 злотого замість поточних 4,60 злотого для одноразового квитка;
- 2,40 злотого замість поточного 3,20 злотого за 15 хвилин;
- 3 злотих замість 4 злотих за 30 хвилин.
У Вроцлаві знизять вартість проїзду в громадському транспорті / Фото Unsplash