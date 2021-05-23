Городские советники приняли резолюцию, предусматривающую возвращение цен на билеты MPK для разовых поездок, действовавших до 1 января 2021 года. За это решение 20 мая проголосовать 18 уполномоченных лиц.
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Тарифы
Новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2021 года. С этого момента стоимость билетов за проезд в общественном транспорте составит:
- 3,40 злотого вместо текущих 4,60 злотого для одноразового билета;
- 2,40 злотого вместо текущего 3,20 злотого за 15 минут;
- 3 злотых вместо 4 злотых за 30 минут.
Во Вроцлаве снизят стоимость проезда в общественном транспорте / Фото Unsplash