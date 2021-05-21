Більша заробітна плата буде наслідком зростання неоподаткованої квоти до 30 тисяч злотих. Наразі невідомо, коли точно Polski Ład набере чинності. Не виключено, що це станеться у 2022 році.

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Скільки отримуватимуть працівники магазинів

Якщо працівник магазину зараз одержує 2,8 тисячі злотих брутто, то після того, як Polski Ład набере чинності, він щомісяця матиме бонусом ще 137 злотих нетто. Це плюс 1,64 тисячі злотих до річного заробітку.

У випадку, коли працівник має 3 тисячі злотих брутто, він може претендувати на додаткові 154 злотих нетто на місяць або 1,84 тисячі злотих нетто на рік.

Якщо особа заробляє 4 тисячі злотих брутто, то її місячний дохід зросте на 114 злотих нетто, а річний – на 12,65 злотого нетто.

Працівники магазинів із зарплатою 6 тисяч злотих брутто і вище на схожі бонуси не претендують.

За даними НБУ, співвідношення злотого до гривні станом на 19 травня 2021 року дорівнює 7,41.