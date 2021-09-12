У Вроцлаві збудують нову школу: що відомо про проєкт

12 вересня 2021 , 16:00
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Джерело:

wroclaw.pl

У польському Вроцлаві оголосили конкурс на будівництво шкільного та дошкільного навчальних закладів. Вони будуть розміщені на вулиці Звицєнжській у районі Партиніце.

Якщо все буде просуватися за планом, то діти зможуть піти у нову школу або новий садок у 2025 році. Очікується, що там будуть навчатися понад 1 000 дітей.

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Що відомо про будівництво нового великого навчального закладу у Вроцлаві

Згідно з проєктом, об'єкт спорудять на ділянці 3,31 гектара. Площа шкільного й дошкільного навчального закладу становитиме 11 000 квадратних метрів.

За попереднім задумом, у школі будуть здобувати освіту більше як 1 000 людей. А у дитячому садку буде 8 груп для 200 дошкільнят.

У школі будуть такі приміщення:

  • 42 навчальні приміщення (зокрема спеціалізовані кабінети та майстерні);
  • 3 спортивні зали (великий, площею 800 – 900 квадратних метрів; малий, площею 300 квадратних метрів; зал для лікувальної фізкультури площею 100 квадратних метрів);
  • 5 кімнат для позакласних занять;
  • бібліотека із мультимедіа та читальним залом;
  • логопедичний, стоматологічний і психологічний кабінети;
  • вузол громадського харчування з їдальнею;
  • приміщення дирекції та для адміністративного корпусу;
  • господарські та технічні приміщення.

Поруч з об'єктом хочуть облаштувати:

  • багатофункційний спортивний майданчик;
  • футбольне поле;
  • стометрову бігову доріжку;
  • місце для стрибків у довжину;
  • 4 дитячі майданчики (по 2 для учнів школи та дошкільнят).

Крім того, до школи обіцяють зробити дорогу з вулиці Звиценжської. Поблизу створять тротуари та автостоянку. Також інвестори займуться озелененням території.

Автор: Орися Біленька