У Вроцлаві збудують нову школу: що відомо про проєкт
Джерело:wroclaw.pl
У польському Вроцлаві оголосили конкурс на будівництво шкільного та дошкільного навчальних закладів. Вони будуть розміщені на вулиці Звицєнжській у районі Партиніце.
Якщо все буде просуватися за планом, то діти зможуть піти у нову школу або новий садок у 2025 році. Очікується, що там будуть навчатися понад 1 000 дітей.
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Що відомо про будівництво нового великого навчального закладу у Вроцлаві
Згідно з проєктом, об'єкт спорудять на ділянці 3,31 гектара. Площа шкільного й дошкільного навчального закладу становитиме 11 000 квадратних метрів.
За попереднім задумом, у школі будуть здобувати освіту більше як 1 000 людей. А у дитячому садку буде 8 груп для 200 дошкільнят.
У школі будуть такі приміщення:
- 42 навчальні приміщення (зокрема спеціалізовані кабінети та майстерні);
- 3 спортивні зали (великий, площею 800 – 900 квадратних метрів; малий, площею 300 квадратних метрів; зал для лікувальної фізкультури площею 100 квадратних метрів);
- 5 кімнат для позакласних занять;
- бібліотека із мультимедіа та читальним залом;
- логопедичний, стоматологічний і психологічний кабінети;
- вузол громадського харчування з їдальнею;
- приміщення дирекції та для адміністративного корпусу;
- господарські та технічні приміщення.
Поруч з об'єктом хочуть облаштувати:
- багатофункційний спортивний майданчик;
- футбольне поле;
- стометрову бігову доріжку;
- місце для стрибків у довжину;
- 4 дитячі майданчики (по 2 для учнів школи та дошкільнят).
Крім того, до школи обіцяють зробити дорогу з вулиці Звиценжської. Поблизу створять тротуари та автостоянку. Також інвестори займуться озелененням території.