У Вроцлаві збудують нову школу: що відомо про проєкт

У польському Вроцлаві оголосили конкурс на будівництво шкільного та дошкільного навчальних закладів. Вони будуть розміщені на вулиці Звицєнжській у районі Партиніце.

Якщо все буде просуватися за планом, то діти зможуть піти у нову школу або новий садок у 2025 році. Очікується, що там будуть навчатися понад 1 000 дітей.

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Що відомо про будівництво нового великого навчального закладу у Вроцлаві

Згідно з проєктом, об'єкт спорудять на ділянці 3,31 гектара. Площа шкільного й дошкільного навчального закладу становитиме 11 000 квадратних метрів.

За попереднім задумом, у школі будуть здобувати освіту більше як 1 000 людей. А у дитячому садку буде 8 груп для 200 дошкільнят.

У школі будуть такі приміщення:

42 навчальні приміщення (зокрема спеціалізовані кабінети та майстерні);

3 спортивні зали (великий, площею 800 – 900 квадратних метрів; малий, площею 300 квадратних метрів; зал для лікувальної фізкультури площею 100 квадратних метрів);

5 кімнат для позакласних занять;

бібліотека із мультимедіа та читальним залом;

логопедичний, стоматологічний і психологічний кабінети;

вузол громадського харчування з їдальнею;

приміщення дирекції та для адміністративного корпусу;

господарські та технічні приміщення.

Поруч з об'єктом хочуть облаштувати:

багатофункційний спортивний майданчик;

футбольне поле;

стометрову бігову доріжку;

місце для стрибків у довжину;

4 дитячі майданчики (по 2 для учнів школи та дошкільнят).

Крім того, до школи обіцяють зробити дорогу з вулиці Звиценжської. Поблизу створять тротуари та автостоянку. Також інвестори займуться озелененням території.