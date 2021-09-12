Если все будет продвигаться по плану, то дети смогут пойти в новую школу или новый сад в 2025 году. Ожидается, что там будут учиться более 1 000 детей.
Интересно О бизнесе, недвижимости в Польше и истинных ценностях: история украинской семьи из Варшавы
Что известно о строительстве нового крупного учебного заведения во Вроцлаве
Согласно проекту, объект будет построен на участке 3,31 гектара. Площадь школьного и дошкольного учебного заведения составит 11 000 квадратных метров.
По предварительному замыслу, в школе будут получать образование более 1 000 человек. А в детском саду будет 8 групп для 200 дошкольников.
В школе будут следующие помещения:
- 42 учебные помещения (в том числе специализированные кабинеты и мастерские);
- 3 спортивных зала (большой, площадью 800 – 900 квадратных метров; малый, площадью 300 квадратных метров; зал для лечебной физкультуры площадью 100 квадратных метров);
- 5 комнат для внеклассных занятий;
- библиотека с мультимедиа и читальным залом;
- логопедический, стоматологический и психологический кабинеты;
- узел общественного питания со столовой;
- помещения дирекции и для административного корпуса;
- хозяйственные и технические помещения.
Рядом с объектом хотят обустроить:
- многофункциональную спортивную площадку;
- футбольное поле;
- стометровую беговую дорожку;
- место для прыжков в длину;
- 4 детских площадки (по 2 для учащихся школы и дошкольников).
Кроме того, в школу обещают сделать дорогу с улицы Звиценжськой. Неподалеку создадут тротуары и автостоянку. Также инвесторы займутся озеленением территории.