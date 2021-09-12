Если все будет продвигаться по плану, то дети смогут пойти в новую школу или новый сад в 2025 году. Ожидается, что там будут учиться более 1 000 детей.

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Что известно о строительстве нового крупного учебного заведения во Вроцлаве

Согласно проекту, объект будет построен на участке 3,31 гектара. Площадь школьного и дошкольного учебного заведения составит 11 000 квадратных метров.

По предварительному замыслу, в школе будут получать образование более 1 000 человек. А в детском саду будет 8 групп для 200 дошкольников.

В школе будут следующие помещения:

42 учебные помещения (в том числе специализированные кабинеты и мастерские);

3 спортивных зала (большой, площадью 800 – 900 квадратных метров; малый, площадью 300 квадратных метров; зал для лечебной физкультуры площадью 100 квадратных метров);

5 комнат для внеклассных занятий;

библиотека с мультимедиа и читальным залом;

логопедический, стоматологический и психологический кабинеты;

узел общественного питания со столовой;

помещения дирекции и для административного корпуса;

хозяйственные и технические помещения.

Рядом с объектом хотят обустроить:

многофункциональную спортивную площадку;

футбольное поле;

стометровую беговую дорожку;

место для прыжков в длину;

4 детских площадки (по 2 для учащихся школы и дошкольников).