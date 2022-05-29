У Вроцлаві запустили трамвай в кольорах прапора України

Вулицями Вроцлава пасажирів возитиме трамвай у кольорах українського прапора. Він символізує не тільки шану тим, хто воює на фронті, а й польсько-українську дружбу.

Так, вроцлавський синьо-жовтий трамвай став ще одним символом підтримки та солідарності польського народу з українським. Про це розповів очільник транспортної компанії MPK Wrocław Кшиштоф Балавейдер.

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На вулиці Вроцлава виїде синьо-жовтий трамвай / Фото Telegram Нова Польща

Як виглядає польський трамвай у кольорах прапора України

Як видно з фото, над кожними дверима трамвая є якийсь напис, що нагадує про польсько-українську дружбу. Серед них: "Захисникам України 2022", "Ми з вами", "Слава Україні". Нанесені ці слова польською та українською мовами.

Крім цього, на вікнах видніються біло-червоні серця на фоні українського прапора.



Новий трамвай символізує польсько-українську дружбу / Фото Telegram

Синьо-жовтий трамвай буде курсувати по всіх лініях. Вперше він виїхав на вулиці міста 20 травня. Дату обрали не випадково, адже саме на цей день припала 3-тя річниця правління президента України Володимира Зеленського.

Для зручності перевізник MPK Wrocław першим запровадив україномовну версію панелей керування у трамваях, аби ним могли керувати українські водії.



Трамвай курсуватиме по всіх лініях / Фото Telegram Нова Польща

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