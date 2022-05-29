Вроцлавский сине-желтый трамвай стал еще одним символом поддержки и солидарности польского народа с украинским. Об этом рассказал глава транспортной компании MPK Wrocław Кшиштоф Балавейдер.

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На улицы Вроцлава выедет сине-желтый трамвай / Фото Telegram Новая Польша

Как выглядит польский трамвай в цветах флага Украины

Как видно из фото, над каждой дверью трамвая есть какая-то надпись, напоминающая о польско-украинской дружбе. Среди них: "Защитникам Украины 2022", "Мы с вами", "Слава Украине". Нанесены эти слова на польском и украинском языках.

Кроме этого, на окнах виднеются бело-красные сердца на фоне украинского флага.



Новый трамвай символизирует польско-украинскую дружбу / Фото Telegram

Сине-желтый трамвай будет курсировать по всем линиям. Впервые он уехал на улицы города 20 мая. Дату выбрали не случайно, ведь именно на этот день пришлась третья годовщина правления президента Украины Владимира Зеленского.

К слову! Для удобства перевозчик MPK Wrocław первым ввел украиноязычную версию панелей управления в трамваях, чтобы им могли управлять украинские водители.



Трамвай будет курсировать по всем линиям / Фото Telegram Новая Польша