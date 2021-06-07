У Вроцлаві встановлюють поштомати з холодильниками

Жителі Вроцлава зможуть без проблем замовляти заморожені продукти або такі, які слід зберігати при низьких температурах. Послуга стане доступною завдяки тому, що місто забезпечують спеціальними поштовими холодильниками.

Відомо, що такі холодильники вже встановлені у Варшаві та Кракові. У Вроцлаві цього року планують розмістити до 20 схожих пристроїв.

Цікаво Від вчительки англійської до власниці фірми з нерухомості: кар'єрний шлях українки у Варшаві

Що відомо про встановлення поштоматів-холодильників

Холодильники-поштомати InPost (Lodówkomaty InPost) – це поштові холодильники, на які можна замовляти харчові продукти. Четверо з них вже розміщені на таких вулицях Вроцлава:

Krakowskiej;

Wielkiej;

Kamiennej;

Niemczańskiej.

Їхня кількість має сягнути близько двох десятків вже у найближчі місяці.

Які продукти можна замовляти у нові поштомати

У поштоматах з холодильниками будуть розміщувати такі продукти:

овочі;

фрукти;

заморожені м'ясні та рибні продукти;

свіжі продукти;

кондитерські вироби;

фармацевтику;

косметику;

квіти;

їстівні подарунки тощо.

Продукти поставляються в автомобілях, що зберігають продукцію при низьких температурах.

Оскільки для різних продуктів комфортною є різна температура зберігання, холодильники поділені на три температурні зони. Так, на верхніх полицях є продукти, які можна зберігати при температурі +16 градусів. Посередині передбачені місця для посилок, які рекомендовано зберігати при температурі від 0 до +4 градусів. А внизу кожного холодильника є морозильна камера зі здатністю охолоджувати до -18 градусів Цельсія.