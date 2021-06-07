Відомо, що такі холодильники вже встановлені у Варшаві та Кракові. У Вроцлаві цього року планують розмістити до 20 схожих пристроїв.
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Що відомо про встановлення поштоматів-холодильників
Холодильники-поштомати InPost (Lodówkomaty InPost) – це поштові холодильники, на які можна замовляти харчові продукти. Четверо з них вже розміщені на таких вулицях Вроцлава:
- Krakowskiej;
- Wielkiej;
- Kamiennej;
- Niemczańskiej.
Їхня кількість має сягнути близько двох десятків вже у найближчі місяці.
Які продукти можна замовляти у нові поштомати
У поштоматах з холодильниками будуть розміщувати такі продукти:
- овочі;
- фрукти;
- заморожені м'ясні та рибні продукти;
- свіжі продукти;
- кондитерські вироби;
- фармацевтику;
- косметику;
- квіти;
- їстівні подарунки тощо.
Продукти поставляються в автомобілях, що зберігають продукцію при низьких температурах.
Оскільки для різних продуктів комфортною є різна температура зберігання, холодильники поділені на три температурні зони. Так, на верхніх полицях є продукти, які можна зберігати при температурі +16 градусів. Посередині передбачені місця для посилок, які рекомендовано зберігати при температурі від 0 до +4 градусів. А внизу кожного холодильника є морозильна камера зі здатністю охолоджувати до -18 градусів Цельсія.