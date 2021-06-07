Відомо, що такі холодильники вже встановлені у Варшаві та Кракові. У Вроцлаві цього року планують розмістити до 20 схожих пристроїв.

Цікаво Від вчительки англійської до власниці фірми з нерухомості: кар'єрний шлях українки у Варшаві

Що відомо про встановлення поштоматів-холодильників

Холодильники-поштомати InPost (Lodówkomaty InPost) – це поштові холодильники, на які можна замовляти харчові продукти. Четверо з них вже розміщені на таких вулицях Вроцлава:

Krakowskiej;

Wielkiej;

Kamiennej;

Niemczańskiej.

Їхня кількість має сягнути близько двох десятків вже у найближчі місяці.

Які продукти можна замовляти у нові поштомати

У поштоматах з холодильниками будуть розміщувати такі продукти:

овочі;

фрукти;

заморожені м'ясні та рибні продукти;

свіжі продукти;

кондитерські вироби;

фармацевтику;

косметику;

квіти;

їстівні подарунки тощо.

Продукти поставляються в автомобілях, що зберігають продукцію при низьких температурах.

Оскільки для різних продуктів комфортною є різна температура зберігання, холодильники поділені на три температурні зони. Так, на верхніх полицях є продукти, які можна зберігати при температурі +16 градусів. Посередині передбачені місця для посилок, які рекомендовано зберігати при температурі від 0 до +4 градусів. А внизу кожного холодильника є морозильна камера зі здатністю охолоджувати до -18 градусів Цельсія.