Известно, что такие холодильники уже установлены в Варшаве и Кракове. Во Вроцлаве в этом году планируют разместить до 20 подобных устройств.

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Что известно об установлении поштоматов-холодильников

Холодильники-поштоматы InPost (Lodówkomaty InPost) – это почтовые холодильники, на которые можно заказывать пищевые продукты. Четверо из них уже размещены на таких улицах Вроцлава:

Краковская;

Большой;

Каменна;

Niemczańska.

Их количество должно составить около двух десятков уже в ближайшие месяцы.

Какие продукты можно заказывать в новые поштоматы

В поштоматах с холодильниками будут размещать такие продукты:

овощи;

фрукты;

замороженные мясные и рыбные продукты;

свежие продукты;

кондитерские изделия;

фармацевтику;

косметику;

цветы;

съедобные подарки и тому подобное.

Продукты поставляются в автомобилях, которые сохраняют продукцию при низких температурах.