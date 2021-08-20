Инцидент произошел в понедельник, 16 августа. Магазин, который стал объектом для грабительского нападения, находится в районе Тысячелетия в Плоцке.

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Как поймали украинца

38-летний гражданин Украины вечером ворвался в магазин и потребовал отдать деньги из кассы. При этом мужчина угрожал продавцу ножом. Получив желаемое, преступник сбежал.

Но потратить украденные средства непрофессиональный разбойник не успел. Полиция задержала его менее чем за час на одной из улиц в Плоцке.

Учитывая все доказательства, мужчине не оставалось другого выхода, кроме признания в совершенном ограблении. Теперь ему грозит от 3 до 12 лет лишения свободы.