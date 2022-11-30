Спочатку потрібно перевірити транспортний засіб, а також подбати про повноцінний відпочинок. Міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo зібрав поради водіям вантажних автомобілів, які допоможуть підготуватись до тривалої поїздки.
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Безпека понад усе
Безпека має першорядне значення у роботі професійного водія. Ось що рекомендують досвідчені далекобійники:
- перед кожним рейсом проводьте технічний огляд автомобіля – краще переконатися, що все працює як слід;
- перевіряйте вагу вантажів, що перевозяться – важливо, щоб транспортний засіб не був перевантажений;
- під час руху заднім ходом будьте якомога уважніші – це важливо для вашої безпеки та безпеки осіб, що перебувають навколо;
- стежте, щоб фари завжди були чистими – якщо вони потьмяніли, можна спробувати такий спосіб: нанесіть на фари звичайну зубну пасту, а потім відполіруйте м'якою тканиною;
- чисті вікна забезпечать хорошу видимість – проблема може бути не тільки у бруді ззовні, а й у випаровуванні всередині. Щоб запобігти запотіванню, варто використовувати спеціальні засоби, але в крайньому разі підійде народний спосіб – протріть скло картоплею, розрізаною навпіл;
- не забувайте про елементарні правила безпеки – пересувайтеся з дозволеною швидкістю, пристібайте ремені безпеки, не сліпіть інших водіїв дальнім світлом уночі, не відволікайтеся від керування автомобілем.
Не забувайте про відпочинок
Це не завжди легко, але постарайтеся висипатись. Хороший водій – це водій, що добре відпочив. Нестача сну знижує концентрацію уваги та уповільнює реакцію, що може призвести до неприємних наслідків.
Водіям вантажних автомобілів слід пам'ятати про відпочинок / Фото alvolante.it
Як для фізичного, так і для психічного здоров'я, варто приділяти щонайменше 15 хвилин на день легким вправам. Достатньо прогулянки чи бігу. Можна взяти із собою гантелі у дорогу для динамічного силового тренування. Також будуть корисні звичайні віджимання, присідання та стрибки – для цих вправ не потрібно жодного обладнання.
Документи, необхідні водієві міжнародних перевезень у дорозі
Збираючись у рейс, перевірте, чи всі обов'язкові документи ви взяли:
- водійське посвідчення;
- ідентифікаційна картка;
- медична страховка;
- банківська картка та готівка;
- паливна картка;
- трудовий договір, перекладений необхідними мовами;
- бланки CMR;
- печатка;
- документи, необхідні у країнах, якими проходить маршрут.
Що має взяти із собою в дорогу водій TIR?
Відповідно до законодавства, в автомобілі обов'язково мають бути:
- аптечка першої допомоги;
- колісний домкрат;
- попереджувальний трикутник;
- захисний одяг – жилет (відповідно до кількості місць), каска, взуття, окуляри.
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Також у дорозі можуть стати в пригоді та полегшити повсякденне життя водія наступні речі:
- набір гайкових ключів та викруток для дрібного ремонту;
- газова плита та балон, дошка для нарізання, столові прилади, посуд;
- автомобільний холодильник;
- капці для душу;
- необхідна кількість зручного одягу відповідно до тривалості поїздки;
- спальник, подушка, ковдра;
- ноутбук або планшетний ПК.
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Іноді рейси водіїв вантажних автомобілів можуть бути досить тривалими. Щоб залишатися на зв'язку з сім'єю та підтримувати їх матеріально, найзручніше використовувати програму TransferGo. Кошти надійдуть на рахунок одержувача за лічені хвилини та без прихованих комісій.
Користуватися TransferGo швидко та легко / Фото з інстаграму @transfergo.ukraine