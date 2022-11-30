Спочатку потрібно перевірити транспортний засіб, а також подбати про повноцінний відпочинок. Міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo зібрав поради водіям вантажних автомобілів, які допоможуть підготуватись до тривалої поїздки.

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Безпека понад усе

Безпека має першорядне значення у роботі професійного водія. Ось що рекомендують досвідчені далекобійники:

перед кожним рейсом проводьте технічний огляд автомобіля – краще переконатися, що все працює як слід;

перевіряйте вагу вантажів, що перевозяться – важливо, щоб транспортний засіб не був перевантажений;

важливо, щоб транспортний засіб не був перевантажений; під час руху заднім ходом будьте якомога уважніші – це важливо для вашої безпеки та безпеки осіб, що перебувають навколо;

це важливо для вашої безпеки та безпеки осіб, що перебувають навколо; стежте, щоб фари завжди були чистими – якщо вони потьмяніли, можна спробувати такий спосіб: нанесіть на фари звичайну зубну пасту, а потім відполіруйте м'якою тканиною;

чисті вікна забезпечать хорошу видимість – проблема може бути не тільки у бруді ззовні, а й у випаровуванні всередині. Щоб запобігти запотіванню, варто використовувати спеціальні засоби, але в крайньому разі підійде народний спосіб – протріть скло картоплею, розрізаною навпіл;

протріть скло картоплею, розрізаною навпіл; не забувайте про елементарні правила безпеки – пересувайтеся з дозволеною швидкістю, пристібайте ремені безпеки, не сліпіть інших водіїв дальнім світлом уночі, не відволікайтеся від керування автомобілем.

Не забувайте про відпочинок

Це не завжди легко, але постарайтеся висипатись. Хороший водій – це водій, що добре відпочив. Нестача сну знижує концентрацію уваги та уповільнює реакцію, що може призвести до неприємних наслідків.

Водіям вантажних автомобілів слід пам'ятати про відпочинок / Фото alvolante.it​

Як для фізичного, так і для психічного здоров'я, варто приділяти щонайменше 15 хвилин на день легким вправам. Достатньо прогулянки чи бігу. Можна взяти із собою гантелі у дорогу для динамічного силового тренування. Також будуть корисні звичайні віджимання, присідання та стрибки – для цих вправ не потрібно жодного обладнання.

Документи, необхідні водієві міжнародних перевезень у дорозі

Збираючись у рейс, перевірте, чи всі обов'язкові документи ви взяли:

водійське посвідчення;

ідентифікаційна картка;

медична страховка;

банківська картка та готівка;

паливна картка;

трудовий договір, перекладений необхідними мовами;

бланки CMR;

печатка;

документи, необхідні у країнах, якими проходить маршрут.

Що має взяти із собою в дорогу водій TIR?

Відповідно до законодавства, в автомобілі обов'язково мають бути:

аптечка першої допомоги;

колісний домкрат;

попереджувальний трикутник;

захисний одяг – жилет (відповідно до кількості місць), каска, взуття, окуляри.

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Також у дорозі можуть стати в пригоді та полегшити повсякденне життя водія наступні речі:

набір гайкових ключів та викруток для дрібного ремонту;

газова плита та балон, дошка для нарізання, столові прилади, посуд;

автомобільний холодильник;

капці для душу;

необхідна кількість зручного одягу відповідно до тривалості поїздки;

спальник, подушка, ковдра;

ноутбук або планшетний ПК.

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Іноді рейси водіїв вантажних автомобілів можуть бути досить тривалими. Щоб залишатися на зв'язку з сім'єю та підтримувати їх матеріально, найзручніше використовувати програму TransferGo. Кошти надійдуть на рахунок одержувача за лічені хвилини та без прихованих комісій.

Користуватися TransferGo швидко та легко / Фото з інстаграму @transfergo.ukraine