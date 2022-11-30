Спочатку потрібно перевірити транспортний засіб, а також подбати про повноцінний відпочинок. Міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo зібрав поради водіям вантажних автомобілів, які допоможуть підготуватись до тривалої поїздки.

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Безпека понад усе

Безпека має першорядне значення у роботі професійного водія. Ось що рекомендують досвідчені далекобійники:

  • перед кожним рейсом проводьте технічний огляд автомобіля – краще переконатися, що все працює як слід;
  • перевіряйте вагу вантажів, що перевозяться – важливо, щоб транспортний засіб не був перевантажений;
  • під час руху заднім ходом будьте якомога уважніші – це важливо для вашої безпеки та безпеки осіб, що перебувають навколо;
  • стежте, щоб фари завжди були чистими – якщо вони потьмяніли, можна спробувати такий спосіб: нанесіть на фари звичайну зубну пасту, а потім відполіруйте м'якою тканиною;
  • чисті вікна забезпечать хорошу видимість – проблема може бути не тільки у бруді ззовні, а й у випаровуванні всередині. Щоб запобігти запотіванню, варто використовувати спеціальні засоби, але в крайньому разі підійде народний спосіб – протріть скло картоплею, розрізаною навпіл;
  • не забувайте про елементарні правила безпеки – пересувайтеся з дозволеною швидкістю, пристібайте ремені безпеки, не сліпіть інших водіїв дальнім світлом уночі, не відволікайтеся від керування автомобілем.

Не забувайте про відпочинок

Це не завжди легко, але постарайтеся висипатись. Хороший водій – це водій, що добре відпочив. Нестача сну знижує концентрацію уваги та уповільнює реакцію, що може призвести до неприємних наслідків.

Водіям вантажних автомобілів слід пам'ятати про відпочинок / Фото alvolante.it​

Як для фізичного, так і для психічного здоров'я, варто приділяти щонайменше 15 хвилин на день легким вправам. Достатньо прогулянки чи бігу. Можна взяти із собою гантелі у дорогу для динамічного силового тренування. Також будуть корисні звичайні віджимання, присідання та стрибки – для цих вправ не потрібно жодного обладнання.

Документи, необхідні водієві міжнародних перевезень у дорозі

Збираючись у рейс, перевірте, чи всі обов'язкові документи ви взяли:

  • водійське посвідчення;
  • ідентифікаційна картка;
  • медична страховка;
  • банківська картка та готівка;
  • паливна картка;
  • трудовий договір, перекладений необхідними мовами;
  • бланки CMR;
  • печатка;
  • документи, необхідні у країнах, якими проходить маршрут.

Що має взяти із собою в дорогу водій TIR?

Відповідно до законодавства, в автомобілі обов'язково мають бути:

  • аптечка першої допомоги;
  • колісний домкрат;
  • попереджувальний трикутник;
  • захисний одяг – жилет (відповідно до кількості місць), каска, взуття, окуляри.

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Також у дорозі можуть стати в пригоді та полегшити повсякденне життя водія наступні речі:

  • набір гайкових ключів та викруток для дрібного ремонту;
  • газова плита та балон, дошка для нарізання, столові прилади, посуд;
  • автомобільний холодильник;
  • капці для душу;
  • необхідна кількість зручного одягу відповідно до тривалості поїздки;
  • спальник, подушка, ковдра;
  • ноутбук або планшетний ПК.

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Користуватися TransferGo швидко та легко / Фото з інстаграму @transfergo.ukraine