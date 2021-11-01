Водіям-іноземцям у Польщі оформлятимуть новий обов'язковий документ

Польська влада підготувала законодавчі зміни для водіїв комерційного транспорту, які є іноземцями. У переліку обов'язкових документів для них з'явиться ще один.

Зміни стосуватимуться навчання та отримання документів про професійну кваліфікацію. Вони закріплені в акті про внесення поправок до закону про автомобільний транспорт.

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Відповідний документ польський президент Анджей Дуда підписав наприкінці жовтня. Цей акт вводить до законодавства країни Директиву ЄС про початкову кваліфікацію та перепідготовку професійних водіїв й необхідні їм документи.

Потрібна буде кваліфікаційна карта водія

Цю карту водіям видаватимуть старости або міські голови з повітськими правами. Документ підтверджу право на здійснення автомобільних перевезень для водіїв, які не проживають на території Польщі, й через це не можуть отримати посвідчення з кодом №95. Аби отримати таку картку, водію необхідно самостійно подати заяву до відповідних органів.

Про що ще мовиться у поправках до закону