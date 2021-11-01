Зміни стосуватимуться навчання та отримання документів про професійну кваліфікацію. Вони закріплені в акті про внесення поправок до закону про автомобільний транспорт.
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Відповідний документ польський президент Анджей Дуда підписав наприкінці жовтня. Цей акт вводить до законодавства країни Директиву ЄС про початкову кваліфікацію та перепідготовку професійних водіїв й необхідні їм документи.
Потрібна буде кваліфікаційна карта водія
Цю карту водіям видаватимуть старости або міські голови з повітськими правами. Документ підтверджу право на здійснення автомобільних перевезень для водіїв, які не проживають на території Польщі, й через це не можуть отримати посвідчення з кодом №95. Аби отримати таку картку, водію необхідно самостійно подати заяву до відповідних органів.
Про що ще мовиться у поправках до закону
- Свідоцтво про професійну кваліфікацію водіїв відкликатимуть, якщо його видали з порушеннями закону.
- Буде створена система обміну інформацією про видані й відкликані свідоцтва про професійну кваліфікацію водія;
- Планують запровадити онлайн-форму проходження курсів підвищення кваліфікації та періодичного навчання.
- Професійним водіям створять профіль (набір даних), який видаватиметься старостою або мером міста з повітськими правами.