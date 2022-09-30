Події у стилі GTA розвивалися в столичному районі Прага-8, де викрадач "розважився" сповна. Чоловік їздив на шаленій швидкості центральними вулицями міста, не зважаючи ні на знаки, ні на сигнали світлофора. Порушуючи усі можливі правила, він наражав на величезну небезпеку не лише інших водії, але й пішоходів.

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Така поїздка закінчилася в одному з підземних паркінгів – зловмисник на високій швидкості протаранив шлагбаум, а потім врізався в бетонну опору. Таксі спалахнуло, але чоловік зумів вчасно вибратися.

Згодом празька поліція затримала 32-річного мешканця. Копи передали викрадача до рук медиків, які з'ясували, що той сильно п'яний. Алкотестер показав 2,56 проміле. Крім цього, позитивним виявився й аналіз на наркотики.

Водіння у стилі GTA просто посеред Праги