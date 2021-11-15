Ресторан приймає відвідувачів з вересня 2021 року. Його власниками є подружжя з Кропивницького – п рограміст Алекс Мартинов та викладачка Наталя Бас.

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На момент відкриття закладу від коронавірусу COVID-19 вакцинувалася понад половина населення країни. Карантинні обмеження послабили, тому пандемія не вплинула на роботу ресторану. Натомість до цього проблеми виникали хіба з ремонтом приміщення (багато чого довелося замінити) та бюрократією (потрібна була низка дозволів).

Чим приваблює українська кухня

За словами Бас, українська кухня приваблює іноземців, зокрема чехів, багатими й давніми традиціями. Мовиться і про рецепти борщу, які передають від покоління до покоління, й про фірмовий львівський сирник, й про квашену капусту "як у бабусі". "Знайомити людей з нашою кухнею – це як розповідати історію країни й родини одночасно", – зазначила вона.

Також нам подобається, як українська кухня поєднує в собі guilty pleasure (заборонену насолоду – 24 канал) й здорову їжу,

– зауважила рестораторка.

Українка також розповіла, що найчастіше клієнти The Borsch замовляють червоний борщ з яловичим м'ясом. Серед вегетаріанців та веганів однією із найпопулярніших страв є борщ із білими грибами. Крім цього, іноземці регулярно замовляють у ресторані голубці та сирники. Спробувавши їх один раз, вони неодмінно повертаються знову.

Зверніть увагу! Чи не найважче у роботі українського ресторану в Празі – пошук необхідних продуктів. До прикладу, сир для сирників якось довелося шукати понад місяць.