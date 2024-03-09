Історія, гідна стати фільмом: як українська біженка відродила один з найстаріших пабів Уельсу

Українка Владислава Крапивка була змушена виїхати з Києва після початку повномасштабного вторгнення Росії. Разом з молодшим сином жінка прибула до міста Ньюпорт (Уельс). Там Владислава врятувала старовинний паб.

Один з найстаровинніших пабів Уельсу – The Lamb – закрився ще у 2023 році. На цьому його історія могла б завершитися. Однак Владислава вирішила врятувати заклад й подарувати йому друге життя. Вже 1 березня паб знову зустрів відвідувачів й відсвяткував 160 років.

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Як Владислава врятувала паб

Владислава розповіла, що їй подобається у Ньюпорті. Місто має величезний потенціал. Окрім того, там мешкають дуже приязні та щирі люди.

Але центр Ньюпорта виглядає занедбаним, я хотіла б це змінити, тут багато людей, які важко працюють, і їм потрібно мати місце, куди вони можуть прийти і де їх гарно обслужать,

– розповіла Владислава.

Однак броварня Tiny Rebel вирішила закрити The Lamb. Це рішення аргументували тим, що кількість відвідувачів зменшилася, а ціни – лише зросли. В асортименті пабу були особливі крафтові елі, лагери, сидри та інші спиртні напої з Уельсу й решти Великої Британії. Владислава вирішила врятувати паб. Вона зауважила, що тепер там також будуть українські напої.

"У мене є пляшка шампанського з Бахмута, де був завод з виробництва ігристого вина, цього ігристого вина більше немає, принаймні поки що", – зауважила Владислава.

Врятувати паб їй допомогли друзі. Вони зібрали понад 25 000 фунтів стерлінгів (понад 34 000 доларів) на реконструкцію будівлі.