Один из старейших пабов Уэльса – The Lamb – закрылся еще в 2023 году. На этом его история могла бы завершиться. Однако Владислава решила спасти заведение и подарить ему вторую жизнь. Уже 1 марта паб снова встретил посетителей и отпраздновал 160 лет.

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Как Владислава спасла паб

Владислава рассказала, что ей нравится в Ньюпорте. Город имеет огромный потенциал. Кроме того, там живут очень дружелюбные и искренние люди.

Но центр Ньюпорта выглядит заброшенным, я хотела бы это изменить, здесь много людей, которые тяжело работают, и им нужно иметь место, куда они могут прийти и где их хорошо обслужат,

– рассказала Владислава.

Однако пивоварня Tiny Rebel решила закрыть The Lamb. Это решение аргументировали тем, что количество посетителей уменьшилось, а цены – только выросли. В ассортименте паба были особые крафтовые эли, лагеры, сидры и другие спиртные напитки из Уэльса и остальной Великобритании. Владислава решила спасти паб. Она отметила, что теперь там также будут украинские напитки.

"У меня есть бутылка шампанского из Бахмута, где был завод по производству игристого вина, этого игристого вина больше нет, по крайней мере пока", – отметила Владислава.

Спасти паб ей помогли друзья. Они собрали более 25 000 фунтов стерлингов (более 34 000 долларов) на реконструкцию здания.